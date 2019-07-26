2019-07-26T10:30:09+03:00
Общество

Перекрытие дорог на День города 2019 в Омске: карта, список

«Комсомолка» рассказывает, какие дороги перекроют 3 августа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Перекрытие дорог на День города 2019 в ОмскеПерекрытие дорог на День города 2019 в ОмскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске в начале августа традиционно проходит день города. В этом году Омск будет отмечать свой 303-й день рождения 3 августа. Однако праздничная программа для омичей и гостей города запланирована не только 3 августа, мероприятия начнутся за несколько дней до праздника. Для того чтобы омичи спокойно могли отдохнуть и отметить праздник, на ряде улиц в центре ограничат движение транспорта.

«Комсомолка» публикует полный список улиц, которые будут перекрыты в преддверии праздника и непосредственно в День города, о нем нам рассказали в администрации города.

С 29 июля с 14:00 до 06:00 5 августа 2019 года:

- улица Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы).

С 29 июля с 14:00 до 06:00 5 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 29 июля с 14:00 до 06:00 5 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

1 августа с 10:00 до 06:00 5 августа 2019 года:

- улица К. Либкнехта (от ул. Партизанской до ул. Ленина).

1 августа с 10:00 до 06:00 5 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

1 августа с 10:00 до 06:00 5 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

3 августа с 07:00 до 22:00:

- улица К. Либкнехта (от ул. Ленина до ул. Бударина).

3 августа с 07:00 до 22:00 Фото: пресс-служба администрации города Омска

3 августа с 07:00 до 22:00Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 06:00 3 августа до 06:00 4 августа 2019 года:

- улица Ленина (от ул. Интернациональной до ул. Б. Тито, включая Соборную площадь и Юбилейный мост);

- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади), улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);

- улица Партизанская (от ул. Таубе до ул. Ленина);

- улица Достоевского (от ул. Победы до ул. Партизанской);

- улица Спартаковская;

- улица Тарская (от ул. Красина до ул. Ленина);

- улица Щербанева (от ул. Ленина до ул. Бударина);

- улица Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);

- улица Лермонтова (от просп. К. Маркса до ул. Ленина);

- улица Думская (от просп. К. Маркса до ул. Ленина).

С 06:00 3 августа до 06:00 4 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 06:00 3 августа до 06:00 4 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

С 14:00 до 23:00 3 августа 2019 года:

- Иртышская набережная (от Ленинградского моста до ул. Рождественского);

- автодорога (от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади);

- автодорога (от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади);

- улица Циолковского (от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной);

- улица Ф. Крылова (от ул. Серова до Иртышской набережной).

С 14:00 до 23:00 3 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 14:00 до 23:00 3 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

С 14:00 до 24:00 3 августа 2019 года:

- улица 6-я Северная (от ул. Красный Путь до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»);

- улица Старозагородная роща (от ул. Красный Путь до дома № 10 по ул. Старозагородная роща);

- улица 2-я Затонская (от ул. Красный Путь до ул. Крутой Яр);

- улица 1-я Затонская (от ул. Красный Путь до ул. Старозагородная роща);

- улица Кемеровская (от ул. Красный Путь до набережной Тухачевского);

- набережная Тухачевского (от ул. Кемеровской до дома № 18 по набережной Тухачевского).

С 14:00 до 24:00 3 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 14:00 до 24:00 3 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

С 18:00 до 23:00 3 августа 2019 года:

- улица Андрианова (от ул. Тварковского до бульвара Инженеров);

- проезд от проспекта Мира до улицы Андрианова в районе дома № 1 по улице Нефтезаводской;

- проспект Культуры (от ул. Андрианова до проспекта Мира).

С 18:00 до 23:00 3 августа 2019 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 18:00 до 23:00 3 августа 2019 годаФото: пресс-служба администрации города Омска

С 06:00 до 22:00 4 августа 2019 года:

- улица Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь);

- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);

- улица Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина).

Омичей просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки. Также отметим, что накануне перекрытия дорог, на указанных улицах будет запрещена парковка. Общественный транспорт будет ходить по дублирующим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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