Стало известно, откуда и какие автобусы развезут омичей после Дня города-2019

В этом году Омск будет отмечать свой 303-й день рождения 3 августа. Для омичей в этот день подготовили множество мероприятий, некоторые из которых закончатся поздно вечером. Омичей из пяти точек в городе по домам после праздничных мероприятий развезут автобусы. В дептрансе «Комсомолке» рассказали, что после фейерверков и концерта Дана Балана горожан повезут домой 160 автобусов. Также в это время будут работать маршрутные такси.

В 22.00 автобусы и троллейбусы будут поданы в район Цирка, ДК им. Малунцева, КДЦ Кристалл и в район площади Победы. В 24:00 в район городка Водников.

От остановки «Цирк» после салюта на набережной можно будет уехать с 22.00 по следующим направлениям:

- Пос. Чкаловский (Троллейбус № 3);

- Пос. Ермак (Троллейбус № 4);

- Пос. Солнечный (Троллейбус № 7);

- Ул. Гашека (Автобус№ 89);

- ПО "Иртыш" с проездом через ЖДВ;

- Микрорайон "Новая Станица";

- Пос. Армейский (с заездом на ул. Лобкова);

- мкр. Входной (Автобус№ 125);

- Ул. 21-я Амурская (до м-на «Первокирпичный»);

- Механический завод;

- Мкр Загородный;

- Ул. Стрельникова;

- Ул. Бархатовой.

Схема следования автобусов от циркаФото: пресс-служба администрации города Омска

От остановки «ДК им. Малунцева» после салюта можно будет уехать с 22.00:

- Ул. Бархатовой (Автобус № 33);

- Ул. Стрельникова (Автобус№ 69);

- Ул. 21-я Амурская (Автобус № 29);

- ЖД вокзал (Троллейбус № 4);

- ул. 10 лет Октября (Троллейбус№ 2);

- Пос. Солнечный (Троллейбус № 67);

- 12-й микрорайон (Автобус№ 14);

- Пос. Николаевка (Автобус №14).

Схема следования автобусов от ДК МалунцеваФото: пресс-служба администрации города Омска

От остановки «КДЦ Кристалл» после салюта можно будет уехать с 22.00:

- По ул. Химиков в направлении ул. Бархатовой ;

- По просп. Мира в направлении пос. Солнечный.

От площади Победы после концерта Дана Балана можно будет уехать с 22.00 из нескольких точек. Первая – это ул. Красный Путь в направлении ул. Интернациональной напротив ООТ «Библиотека им. Пушкина»:

- Железнодорожный вокзал (Троллейбус № 4);

- Завод им. Попова (Троллейбус № 2);

- МСЧ-9 (Автобус № 22);

- Ул. Гашека (Автобус № 95);

- Пос. Дальний (Автобус 64).

Вторая - ул. Гагарина в направлении железнодорожного вокзала (ООТ "Госпиталь"):

- Старый Кировск (Автобус № 45);

- Ул. Гашека (Автобус № 95);

- Ул. Романенко (по ул. Л. Чайкиной, автобус № 73);

- ПО "Иртыш" (по ул. Кирова, автобус № 49).

Третья - просп. К. Маркса в направлении Главпочтамта (ООТ "Дом Туриста"):

Пос. Амурский ( Автобус№ 46);

Пос. Амурский (Автобус № 51);

Пос. Б. Поля (Автобус№ 34);

Пос. Солнечный (Автобус № 24);

Пос. Солнечный (Автобус № 109).:

Четвертая - ул. Гагарина в направлении Главпочтамта (ООТ "Госпиталь")

-Ул. Бархатовой (Автобус 79);

-Ул. Стрельникова (Автобус 69);

-Ул. Бархатовой (Автобус 110).

Схема следования автобусов из центраФото: пресс-служба администрации города Омска

После фестиваля фейерверков на «Зеленом острове» можно будет уехать после 24.00. Автобусы будут отъезжать группами. Первая группа поедет от улицы Березовая до:

- Микрорайона «Московка-2»;

- Микрорайона «Московка-1»;

- ПО «Иртыш»;

- МСЧ-9;

- Пос. Светлый;

- Пос. Чкаловского;

- ЖДВ;

- Завода им. Попова;

- пос. Новостройка;

- Механического завода;

- Амурского поселка;

- Ул. 3-й Железнодорожной;

- Пос. Б. Поля;

- Микрорайона «Осташково»;

- Пос. Новая Станица;

- 11 микрорайон (до пос. Солнечный).

Вторая группа поедет от улицы 6-я Северная и до:

- Пос. Солнечного ;

- Ул. Бархатовой;

- Ул. Стрельникова.

Третья группа поедет от улицы 7-я Северная до:

- Пос. Солнечного;

- Ул. Бархатовой;

- Ул. Стрельникова;

- Пос. Ермак;

- Пос. Юбилейного;

- Пос. Николаевка.

Схема следования автобусов от городка ВодниковФото: пресс-служба администрации города Омска

Омичей просят оставить автомобили дома и пользоваться общественным транспортом.