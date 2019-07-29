Стало известно, откуда и какие автобусы развезут омичей после Дня города-2019
В этом году Омск будет отмечать свой 303-й день рождения 3 августа. Для омичей в этот день подготовили множество мероприятий, некоторые из которых закончатся поздно вечером. Омичей из пяти точек в городе по домам после праздничных мероприятий развезут автобусы. В дептрансе «Комсомолке» рассказали, что после фейерверков и концерта Дана Балана горожан повезут домой 160 автобусов. Также в это время будут работать маршрутные такси.
В 22.00 автобусы и троллейбусы будут поданы в район Цирка, ДК им. Малунцева, КДЦ Кристалл и в район площади Победы. В 24:00 в район городка Водников.
От остановки «Цирк» после салюта на набережной можно будет уехать с 22.00 по следующим направлениям:
- Пос. Чкаловский (Троллейбус № 3);
- Пос. Ермак (Троллейбус № 4);
- Пос. Солнечный (Троллейбус № 7);
- Ул. Гашека (Автобус№ 89);
- ПО "Иртыш" с проездом через ЖДВ;
- Микрорайон "Новая Станица";
- Пос. Армейский (с заездом на ул. Лобкова);
- мкр. Входной (Автобус№ 125);
- Ул. 21-я Амурская (до м-на «Первокирпичный»);
- Механический завод;
- Мкр Загородный;
- Ул. Стрельникова;
- Ул. Бархатовой.
Схема следования автобусов от циркаФото: пресс-служба администрации города Омска
От остановки «ДК им. Малунцева» после салюта можно будет уехать с 22.00:
- Ул. Бархатовой (Автобус № 33);
- Ул. Стрельникова (Автобус№ 69);
- Ул. 21-я Амурская (Автобус № 29);
- ЖД вокзал (Троллейбус № 4);
- ул. 10 лет Октября (Троллейбус№ 2);
- Пос. Солнечный (Троллейбус № 67);
- 12-й микрорайон (Автобус№ 14);
- Пос. Николаевка (Автобус №14).
Схема следования автобусов от ДК МалунцеваФото: пресс-служба администрации города Омска
От остановки «КДЦ Кристалл» после салюта можно будет уехать с 22.00:
- По ул. Химиков в направлении ул. Бархатовой ;
- По просп. Мира в направлении пос. Солнечный.
От площади Победы после концерта Дана Балана можно будет уехать с 22.00 из нескольких точек. Первая – это ул. Красный Путь в направлении ул. Интернациональной напротив ООТ «Библиотека им. Пушкина»:
- Железнодорожный вокзал (Троллейбус № 4);
- Завод им. Попова (Троллейбус № 2);
- МСЧ-9 (Автобус № 22);
- Ул. Гашека (Автобус № 95);
- Пос. Дальний (Автобус 64).
Вторая - ул. Гагарина в направлении железнодорожного вокзала (ООТ "Госпиталь"):
- Старый Кировск (Автобус № 45);
- Ул. Гашека (Автобус № 95);
- Ул. Романенко (по ул. Л. Чайкиной, автобус № 73);
- ПО "Иртыш" (по ул. Кирова, автобус № 49).
Третья - просп. К. Маркса в направлении Главпочтамта (ООТ "Дом Туриста"):
Пос. Амурский ( Автобус№ 46);
Пос. Амурский (Автобус № 51);
Пос. Б. Поля (Автобус№ 34);
Пос. Солнечный (Автобус № 24);
Пос. Солнечный (Автобус № 109).:
Четвертая - ул. Гагарина в направлении Главпочтамта (ООТ "Госпиталь")
-Ул. Бархатовой (Автобус 79);
-Ул. Стрельникова (Автобус 69);
-Ул. Бархатовой (Автобус 110).
Схема следования автобусов из центраФото: пресс-служба администрации города Омска
После фестиваля фейерверков на «Зеленом острове» можно будет уехать после 24.00. Автобусы будут отъезжать группами. Первая группа поедет от улицы Березовая до:
- Микрорайона «Московка-2»;
- Микрорайона «Московка-1»;
- ПО «Иртыш»;
- МСЧ-9;
- Пос. Светлый;
- Пос. Чкаловского;
- ЖДВ;
- Завода им. Попова;
- пос. Новостройка;
- Механического завода;
- Амурского поселка;
- Ул. 3-й Железнодорожной;
- Пос. Б. Поля;
- Микрорайона «Осташково»;
- Пос. Новая Станица;
- 11 микрорайон (до пос. Солнечный).
Вторая группа поедет от улицы 6-я Северная и до:
- Пос. Солнечного ;
- Ул. Бархатовой;
- Ул. Стрельникова.
Третья группа поедет от улицы 7-я Северная до:
- Пос. Солнечного;
- Ул. Бархатовой;
- Ул. Стрельникова;
- Пос. Ермак;
- Пос. Юбилейного;
- Пос. Николаевка.
Схема следования автобусов от городка ВодниковФото: пресс-служба администрации города Омска
Омичей просят оставить автомобили дома и пользоваться общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU