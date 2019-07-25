2019-07-25T12:34:30+03:00
Происшествия

В Омске после сильного ливня и града затопило центр города

Машины и пешеходы буквально передвигались вплавь [фото, видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Центр залило водой, в некоторых районах выпал градЦентр залило водой, в некоторых районах выпал градФото: vk.com
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На Омск после нескольких недель жары обрушился настоящий тропический ливень. Причем прошел он только в некоторых частях города – жители рассказывали, что дороги в центре им приходилось преодолевать чуть ли не вплавь. Однако такая ситуация в Омске не редкость – некоторые центральные улицы из-за отсутствия ливневок затапливает почти после каждого сильного дождя. Больше всего почему-то страдает недавно отремонтированный Любинский проспект, там даже после ремонта во время дождя скапливается вода на тротуарах.

Машины в воде Фото: vk.com

Машины в водеФото: vk.com

В основном, омичи делились снимками с улицы Красный путь – ее буквально затопило в районе остановок Сибзавод и Рабиновича. Также затопило район Главпочтампта и улицу Герцена. На фотографиях видно, что воды на улице настолько много, что в низких машинах она переливается через пороги. Пешеходам также не поздоровилось – им пришлось переходить дороги по щиколотку в воде.

Буря прошлась и по другим частям города. Омичи рассказывают, что дождь захватил и район парка имени 30-летия ВЛКСМ. Там же прошел сильный град. Также затопило водой и улицу 10 лет Октября.

Остановка у "Главпочтампта" Фото: vk.com

Остановка у "Главпочтампта"Фото: vk.com

Однако жители городка Нефтяников, Левого берега и района железнодорожного вокзала сильно удивились фотографим в соцсетях. Их дождь обошел стороной, покапав так, что даже не прибил пыль.

- Это было от Главпочтампта до Водников потом ливень был не такой сильный. Попала под него, ехала в маршрутке домой. Думала, крышу проломит, ливень шел стеной – написала омичка в соцсетях.

Пешеходы не могут перейти дорогу Фото: vk.com

Пешеходы не могут перейти дорогуФото: vk.com

Впрочем, несмотря на потом, такой дождь омичей даже обрадовал. Ветер, который принес осадки, рассеял смог над городом, и омичам стало ощутимо легче дышать.

Пересечение Красного Пути и Кемеровской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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