В омском парке из-за ливня остановилось колесо обозрения с людьми

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-25T13:02:31+03:00

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Сегодня на Омск обрушился мощный ливень. Как оказалось, из-за него пострадали не только автомобилисты и пешеходы, но и отдыхающие в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Так как дождь начался внезапно, на колесе обозрения в момент начала ливня оказались люди. Однако неожиданно колесо обозрения остановилось. Сотрудники парка сразу же вызвали спасателей, потому что заставить двигаться мокрые механизмы, было невозможно. В парк выехал коленчатый подъемник, чтобы эвакуировать людей с высоты.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на остановившемся колесе находились 2 женщины и 2 ребенка. Однако еще до прибытия МЧС людей удалось эвакуировать с колеса силами работников парка. Теперь, по всей видимости, колесо ждет серьезная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU