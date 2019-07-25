Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Не утихают споры вокруг маленького аэропорта в Омской области. Напомним, его владелец решил назвать в честь лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, родившегося в Омске. Владелец посчитал, что это будет красивой историей после того, как имя Летова сняли с голосования за имя главного омского аэропорта.

В интернете тогда даже развернулась кампания за присвоение омскому аэропорту имени Летова. Но он не попал в шорт-лист для голосования, а главную воздушную гавань Омска назвали в честь генерала Дмитрия Карбышева.

Аэропорт Поповка является частным и находится в селе с таким же названием в 15 километрах от Омска. В основном, он предназначен для прыжков с парашюта и легкомоторных самолетов. Однако после того как владелец решил ему присвоить имя Летова, аэропорт стал популярным среди омичей. Отметим, что официально ему имя Летова никто не присваивал, так решил называть его владелец.

К сожалению, такая популярность сыграла с ним злую шутку – на аэропорт пожаловались местные жители, а его владельца проверила прокуратура. Оказалось, что земли аэропорта совсем не предназначены для того, чтобы там взлетали и садились самолеты.

- Транспортная прокуратура проверила аэродром по коллективному обращению жителей села Поповка. По данным ведомства, владелец аэродрома использовал в качестве ВПП землю сельскохозяйственного назначения. За эксплуатацию участка не по назначению он был оштрафован на 30 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

По решению омского суда работа аэропорта была временно приостановлена.