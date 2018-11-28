В Омске частному аэропорту все-таки присвоят имя Летова

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-28T14:08:23+03:00

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Частный аэропорт Поповка, который находится в 15 километрах от Омска назовут именем музыканта Егора Летова. Владелец принял такое решение, потому что имя музыканта не прошло в финальный этап голосования, где омичи выбирают имя для аэропорта «Омск-Центральный».

Имя будет присвоено 30 ноября, в день окончания официального голосования, в котором сейчас лидирует Карбышев.

Владелец аэропорта Поповка хочет таким образом увековечить имя музыканта и поддержать жителей региона, которые хотели бы, чтобы главная воздушная гавань Омска носила имя панк-музыканта.

Как сообщил ТАСС владелец аэропорта Александр Анисимов, он уже готовит документы для подачи в Росавиацию. Также на территории аэропорта планируют установить монумент музыканту.