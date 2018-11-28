2018-11-28T18:26:40+03:00
Общество

В Омске все-таки появился аэропорт имени Егора Летова

Его имя присвоили частному аэродрому Поповка
Станислав МУХИН
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ФОТО: Айрат ИсмагиловФОТО: Айрат Исмагилов
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Настоящая битва развернулась во время голосования за имя омскому аэропорту. Чиновники включили в список вариантов для названия одиозного панка и лидера группы "Гражданская оборона". Видимо, тем самым хотели привлечь в обсуждение молодежь, но, кажется, не ожидали такой рьяной реакции. Город разделилася на два лагеря: на тех, кто отчаянно доказывал, что дать имя Летова омскому аэропорту - красивое хулиганство в масштабах всей страны. И на сибиряков, которые были категорически против этого. Больше всего возражали люди старшего поколения: Летову они припомнили и любовь к алкоголю, его образ жизни и даже матерные тексты песен.

И эта борьба поколений зашла так далеко, что по у аэровокзала один из сибиряков устроил пикет. Пассажиров он встречал остроумным плакатом: "Добро пожаловать в аэропорт имени Летова". А на дороге, ведущей к аэропорту, появился дорожный знак с изображением артиста. А кто-то даже вывесил плакат на мосту с обыгранной фразой из песни Летова "Все летит по плану".

Креативная акция прилась пассажирам по душе.

Креативная акция прилась пассажирам по душе.

Однако первые итоги голосования разочаровали поклонников панка. Летова не оказалось в списке 10 самых популярных имен, которыми омичи предлагают назвать аэропорт. Жители, мечтавшие об этом, сразу же стали обвинять чиновников и организаторов в нечастном голосовании.

Досталось даже министру культуры РФ Владимиру Мединскому, который попал в конфуз. Во время визита в Омск его спросили, как он относитсяк идее с аэропортом имени Летова.

- Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном, - выпалил министр.

Фантазии сторонников панка на тему, как мог выглядеть аэродром в его честь. Фото: Facebook

Фантазии сторонников панка на тему, как мог выглядеть аэродром в его честь.Фото: Facebook

- Так он же умер в 2008 году... - поправили его поклонники "Гражданской обороны".

Позже омичи сильно раскритикуют министра за неосведомленность. А сам Мединский будет оправдываться, что он это знал, а журналисты просто неверно поняли его.

Но мечта сторонников идеи с аэропортом Летова все-таки исполнилась. Такой объект появился. Владелец частного аэродрома Поповка, что в 15 километрах от Омска, решил дать ему имя лидера "Гражданской обороны". Он посчитал, что это будет красивой историей. В конце концов, кто до этого решения знал о существовании такого аэродрома?

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