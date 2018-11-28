В Омске все-таки появился аэропорт имени Егора Летова

Настоящая битва развернулась во время голосования за имя омскому аэропорту. Чиновники включили в список вариантов для названия одиозного панка и лидера группы "Гражданская оборона". Видимо, тем самым хотели привлечь в обсуждение молодежь, но, кажется, не ожидали такой рьяной реакции. Город разделилася на два лагеря: на тех, кто отчаянно доказывал, что дать имя Летова омскому аэропорту - красивое хулиганство в масштабах всей страны. И на сибиряков, которые были категорически против этого. Больше всего возражали люди старшего поколения: Летову они припомнили и любовь к алкоголю, его образ жизни и даже матерные тексты песен.

И эта борьба поколений зашла так далеко, что по у аэровокзала один из сибиряков устроил пикет. Пассажиров он встречал остроумным плакатом: "Добро пожаловать в аэропорт имени Летова". А на дороге, ведущей к аэропорту, появился дорожный знак с изображением артиста. А кто-то даже вывесил плакат на мосту с обыгранной фразой из песни Летова "Все летит по плану".

Креативная акция прилась пассажирам по душе.

Однако первые итоги голосования разочаровали поклонников панка. Летова не оказалось в списке 10 самых популярных имен, которыми омичи предлагают назвать аэропорт. Жители, мечтавшие об этом, сразу же стали обвинять чиновников и организаторов в нечастном голосовании.

Досталось даже министру культуры РФ Владимиру Мединскому, который попал в конфуз. Во время визита в Омск его спросили, как он относитсяк идее с аэропортом имени Летова.

- Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном, - выпалил министр.

Фантазии сторонников панка на тему, как мог выглядеть аэродром в его честь.Фото: Facebook

- Так он же умер в 2008 году... - поправили его поклонники "Гражданской обороны".

Позже омичи сильно раскритикуют министра за неосведомленность. А сам Мединский будет оправдываться, что он это знал, а журналисты просто неверно поняли его.

Но мечта сторонников идеи с аэропортом Летова все-таки исполнилась. Такой объект появился. Владелец частного аэродрома Поповка, что в 15 километрах от Омска, решил дать ему имя лидера "Гражданской обороны". Он посчитал, что это будет красивой историей. В конце концов, кто до этого решения знал о существовании такого аэродрома?