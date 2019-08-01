«Я и не знал об этом»: Омич, пожаловавшийся Путину на вывоз мусора, удивился снижению тарифа

Напомним, 40-летний омич Роман Дмитриев дозвонился на Прямую линию президента, проходившую 20 июня, и пожаловался на проблемы с вывозом мусора из частного сектора. Мужчина рассказал, что суммы в квитанциях за услуга значительно выросли, но на деле отходы никто не убирает, а на обочине улицы уже образовалась свалка. Президент поручил ФАС провести проверку.

– Это вызывает не только вопрос, а недоумение. Такого не должно быть. То, что сказал Роман – надо разбираться. Обязательно попрошу ФАС проверить, – ответил тогда Владимир Путин.

Антимонопольщики подсчитали, что тариф на вывоз мусора в Омской области был завышен вдвое.

И вот накануне стало известно, что Региональная энергетическая комиссия приняла решение о снижении тарифа на 30,2%. Согласно цифрам РЭК, теперь жители Омска будут платить за мусор чуть больше 80 рублей с человека, жители районов области около 90 рублей в благоустроенных домах и чуть больше 80 рублей в неблагоустроенных домах.

«Комсомолка» дозвонилась до главного «виновника», с которого собственно все и началось.

– Если честно, я узнал о снижении тарифа от вас, – рассказывает Роман Дмитриев.

– Рады, что удалось изменить ситуацию?

– Пока еще не знаю. Поверю и образуюсь, наверное, когда получу квитанцию за август. Но, по крайне мере, на нашей улице теперь стали регулярно вывозить мусор. Соседи, конечно, благодарят. Все ж знают обо мне теперь. Прославился на весь город, в том числе благодаря вашим коллегам.

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Сегодня, 1 августа, Региональная энергетическая комиссия Омской области сообщила о снижении тарифа на вывоз мусора в Омске и области. Согласно решению, опубликованному на сайте РЭК, общее снижение тарифа составило чуть больше 30% относительно первоначальных апрельских цифр в 133 рубля с человека. (Далее...)