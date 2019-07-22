Омский замминистра – в переписке, из-за которой его обвинили в коррупции: «Надо просить их заявиться на торги – по-быстрому их проведем»

Угодил в скандал очередной чиновник с Урала, вошедший в состав омского правительства. Бывший глав врач больницы в Свердловской области Александр Павловских недавно занял пост замминистра здравоохранения Омской области. Однако над ним уже нависли тучи, и все из-за переписки со своей подчиненной Оксаной Медведевой – начальником отдела контроля эффективного использования госимущества и эксплуатации оборудования.

«НИКТО ИЗ НАШИХ НЕ ПОДСТАВИТСЯ»

Ее он тоже переманил с той самой больницы в Омск. Теперь оба курируют в ведомстве госзакупки медицинских аппаратов и техники. Свою работу они активно обсуждали в мессенджере WhatsApp. Да вот незадача: уехавшая из Екатеринбурга в Омск Медведева забывал выйти из своего профиля в программе. И когда сотрудники уральской больницы включили компьютер Медведевой, они наткнулись на ее очень странную переписку с Павловских (подробнее см. «КП» от 19.07. с.г. и сайт omsk.kp.ru).

Оба новоиспеченных чиновника минздрава обсуждали омские дела. Особого криминала в сообщениях обоих с первого взгляда нет, но понятно, что оба обсуждают какие-то хитрости и манипуляции при торгах на покупку техники. Бывшим коллегам Павловских и Медведевой, которые не без конфликтов уволились из Алапаевской больницы, этого было достаточно. Переписку они передали в правоохранительные органы на предмет коррупции, а потом сообщения и вовсе утекли в Интернет. Мы обратили внимание на два странных фрагмента беседы.

Медведева: Проанализировав присутствие на комиссии, есть предложение: мне не быть там. Чтобы красной тряпкой не стать и уйти в тень.

Павловских: Мудро. Огонь на себе не вызывать. Пусть [фамилия] спорит с ними. Она местная, с нее спрос другой. Да и из наших никто не подставится. Кто узи портативный выносил на комиссию?

Медведева: Тавричанка.

Павловских: Надо их попросить на миндрей (вид аппарата для узи) заявиться. По-быстрому их проведем и сделаем совместные торги.

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Медведева: Здравствуйте! Павловских: Добрый день! Доделайте флюорограф и маммограф вперед. До 500 тысяч смотреть не надо.

Переписка в Whats upФото: vk.com

«БОЖЕ УПАСИ! НАША ЦЕЛЬ – ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

В целом это главные моменты, из-за которых, судя по всему, бывшие коллеги омских чиновников заподозрили их в коррупции. В самом минздраве в переписке не увидели ничего криминального. В следком тоже дали понять, что вряд ли будут заниматься этим делом. Тем не менее, «Комсомолка» пообщалась с самой Оксаной Медведевой. Слив переписки она называет местью бывших коллег. Чиновница всеми силами пыталась увести нас от сути разговора и подробно рассказывала об уральском периоде своей работы. Честно говоря, разборки в Алапаевской больнице нас интересовали меньше всего, поэтому мы все же задали Медведевой главные вопросы.

- О чем все же шла речь в той переписке с Павловских? – спросили мы.

- Это рабочие моменты: рассмотрение предложений, которые поступают на официальную почту от дилеров и поставщиков.

- А почему именно от 500 тысяч рублей не рассматривать предложения? Вас интересовали только крупные компании?

- Нет, некорректный вопрос. Рассматривались все коммерческие предложения. У нас создана их база, - ответила Оксана Медведева.

- Речи, что надо рассматривать предложения от полумиллиона не было?

- Ну, я дословно не помню. Идет постоянная работа со всеми предложениями, идет обсуждение того или иного оборудования, соотношения предлагаемого товара и цены, потому что это нацпроект – это бюджетные деньги.

- За меньшие деньги могли предоставить некачественное оборудование, поэтому смысла заключать контракт нет?

- (долгая пауза) Подождите, вспомню... По-моему, речь идет об определенных условиях закупок.

- А разве не выбирают компанию, предложившую минимальную цену?

- Мы, конечно, не касаемся процедуры закупа. Наша функция совсем иная. Наша цель – выбрать хорошее оборудование.

- Павловских предлагал самой отобрать компании и попросить их заявиться на конкурс – это норма?

- Если приходит коммерческое предложение, возникают определенные вопросы к поставщику. Естественно, для выяснения рабочих моментов мы связываемся с ним.

- В итоге инициатива все-таки изначально от поставщика исходит или вы их просите заявиться на конкурс?

- Откуда же я могу о них знать?

- Но все выглядит так. Якобы Павловских просит вас подобрать определенные компании, с суммой контракта не менее 500 тысяч.

- Боже упаси! Нет, конечно! Как я могу предложить заявиться на конкурс?!

- То есть, в переписке этого нет?

- Нет, точно нет.

Мы дозвонились и до замминистра Павловских. Однако по традиции чиновников ответил, что на совещании и попросил набрать его позже. Больше Александр Юрьевич на телефон не отвечал, но мы готовы предоставить ему слово.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

ОФИЦИАЛЬНО

«Для анализа закупок нужен профи с медобразованием – как Медведева» коим посчитали Оксану Медведеву»

- Информация, оказавшаяся в общем доступе, касается реализации приказа о создании комиссии по закупкам в региональном министерстве здравоохранения. На ней рассматривается возможность приобретения оборудования до 500 тысяч, – говорится в сообщении ведомства. – В комиссию входят руководители отделов, а также некоторые главные врачи медучреждений. В соответствии с регламентом, управление закупок КУОО «Дирекция» занимается предварительным согласованием всех закупок: отслеживает стоимость, отыгранное в аукционах, работает с организациями, подавшими заявку. Всю информацию сотрудники управления предоставляют комиссии, главная задача которой не допустить неэффективного расходования бюджетных средств. Для грамотного анализа закупок необходим профессионал с медобразованием, коим посчитали Оксану Медведеву. Она имеет большой опыт работы и активно помогает специалистам КУОО «Дирекция» собирать информацию, с которой в дальнейшем работает начальник управления закупок.