Омского замминистра заподозрили в коррупции после переписки в WhatsApp с медсестрой

Судя по всему, не на позитивной ноте расстался с коллективом бывший главрач Алапаевской горбольницы и нынешний замминистра омского минздрава Александр Павловских. Выходца из Свердловской области даже прочат на пост его начальника, но планам может существенно помешать скандал, разразившийся вокруг чиновника.

Его бывшие коллеги прочитали и слили журналистам переписку бывшего начальника с другой сотрудницей - 45-летней Оксаной Медведевой. Женщина работала медсестрой и массажисткой в Алапаевской горбольнице, потом ее повысили до главной медсестры. В последнее время она работала пиарщицей медучреждения и, как рассказывают источники в нем, была одним из немногих приближенных лиц к Павловских.

Как стало известно «Комсомолке», увольняясь, женщина жаловалась, что у нее не получается наладить контакт с новым главврачом, пришедшим на смену Александру Павловских. Ей было сложно работать из-за недопонимания между ними. Вероятно, в отместку женщина удалила все группы больницы, которые вела в соцсетях. А вот про главное забыла - не вышла из своего профиля в WhatsApp, установленном на рабочем компьютере. Когда машину включила новый пресс-секретарь больницы, мессенджер на рабочем столе запустился снова. А там ее ждал «подарок» в виде переписки предшественницы с бывшим главврачом. При этом были и свежие сообщения, в которых речь шла уже об омских делах. Переписка показалась ей подозрительной

- Я сразу обратилась к главврачу, - рассказала новый пресс-секретарь Алапаевской больницы Юлия Парчинская. - Я здесь еще толком никого не знаю, Оксану Медведеву даже ни разу не видела, но сообщения выглядели подозрительными. Сейчас мы их передали в правоохранительные органы, которые разбираются в этой ситуации.

Подтвердил эту информацию и главврач Алексей Красилов, сменивший на посту замминистра Павловских. Он рассказал, что переписка, хоть и касалась в основном деловых вопросов, показалась специально созданной комиссии странной. Например, Павловских якобы поручил Медведевой найти подрядчиков для минздрава Омской области, но при этом просил искать компании с контрактами не менее 500 тысяч рублей. Также скидывал ей для изучения и, вероятно, в качестве предупреждения ссылки на материалы про уголовные дела о коррупции.

Сейчас переписку читают полицейские из Свердловской области. Несмотря на то, что речь там идет об Омске, рассматривать дело будут по месту совершения преступления - если вообще обнаружат его признаки. Как нам пояснили силовики, доказать злоупотребление служебным положением, основываясь только по переписке в WatsApp, довольно сложно.

Как стало известно «Комсомолке», это уже не первый скандал, связанный Александром Павловских. В 2017 году сотрудники руководимого им лечебного учреждения практически устроили революцию и даже жаловались на начальника Путину. Тогда под письмом подписались более 300 человек. Как нам рассказал источник в Алапаевской горбольнице, за несколько лет правления Павловских закрылось инфекционное отделение, люди жаловались на низкие зарплаты, уволились 28 медиков. Рассказывают и о массовых сокращениях среднего персонала и якобы даже о самоубийстве медсестры.

Также медики обвиняли главврача и в махинациях с бюджетными деньгами. Тогда в больнице проводились многочисленные проверки - следкома, прокуратуры и минфина из Екатеринбурга. Но доказательств нарушений не нашли, и Александр Павловских сохранил свою должность.

На протяжении всего дня мы пытаемся связаться с теперь уже омским чиновником. Но, по словам секретаря, Александр Юрьевич находится на выезде. В пресс-службе ведомства сообщили, что о ситуации знают, но пока не сформировали позицию и не комментируют шумиху.

Мы нашли телефон и забывчивой медсестры, из-за которой подробности ее переписки в начальником утекли в сеть. Женщина общаться не отказалась, но попросила связаться с ней немного позже. Но мы по-прежнему готовы предоставить ей слово.