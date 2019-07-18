«Это сведение личных счетов»: Подчиненная омского замглавы миндзрава рассказала, почему коллеги слили ее переписку с начальником

Напомним, накануне скандал развернулся вокруг очередного «варяга» из Свердловской области, который пополнил ряды чиновников омского правительства. Речь идет о новом замминистра здравоохранения Александре Павловских, которого, кстати, прочат на место главы ведомства. Новость пришла из Алапаевской горбольницы, которую он возглавлял до назначения в Омск. Бывшие коллеги слили журналистам, а после передали в полицию переписку в WhatsApp Павловских и приближенной к нему сотрудницы медучреждения – Оксаны Медведевой.

В последнее время она возглавляла специально созданный под нее отдел по связям и проектам. По ее словам, она отвечала не только за пиар, но и за инновационные проекты, их разработку. А после переехала вслед за шефом в Омск. Здесь, в областном минздраваюе ее назначили начальником отдела контроля эффективного использования госимущества и эксплуатации оборудования.

В переписке, которая заинтересовала ее бывших коллег и силовиков, речь идет как раз уже об омских делах. «Комсомолка» выяснила позицию самой Оксаны Геннадьевны по этому вопросу.

– Вы, наверняка, были шокированы поступком бывших коллег?

– Когда люди залезают в личную переписку и фиксируют все на видео, это не попадает под категорию этика. Это мерзко и пакостно. Это сведение личных счетов – со мной и с Павловских. По результатам моего обращения в прокуратуру было доказано, что меня уволили с нарушением законодательства. Естественно, это их обозлило.

– Какое нарушение выявила прокурорская проверка?

– Новому главврачу Красилову надо было уволить меня любыми путями. У него не получилось вынудить меня написать заявление по собственному желанию. Они состряпали приказ, где меняли условия договора. И говорят: «Жалуйся, куда хочешь!» Убирался отдел, а меня переводили на должность, которую также убирали. В общем, весной у меня была бурная жизнь. Общественность за меня заступалась, но у Красилова была своя точка зрения.

– В итоге вам пришлось уволиться?

– Господин Красилов в одном из телефонных разговоров, у меня есть запись, мне прямо угрожает расправой. Он меня принуждал писать заявление по собственному желанию, да. Заместителя главного врача по медицинской части Красилов также вынудил уволиться. В конце дня его выселили из служебного помещения, где он жил в ожидании квартиры, и тот был вынужден в ночи искать гостиницу. Все это только потому, что он пришел работать при Павловских.

– А чем вы не устраивали Красилова: тем, что у вас хорошие отношения с его предшественником или были какие-то личные претензии?

– Я пыталась до него донести суть работы отдела. Я создала проект по работе главврача и общественности по типу открытого правительства. Туда входила работа со СМИ и общественностью. Проект хороший, светлый. Но Красилову он стал не нужен. Ему не нужно телевидение, не нужны газеты. Также предлагала проект по улучшению приемного покоя, что сразу характеризует больницу. Он его тоже отверг. Человек просто не понимает важность позитивной информации о больнице.

– Ваши бывшие коллеги жалуются, что, уходя, вы удалили все группы больницы в соцсетях – якобы в отместку им.

– Группы были с большим числом подписчиков. Я считаю, что эта интеллектуальная собственность не только моя. Поэтому передали им их – пользуйтесь. Вся передача зафиксирована в акте. Но они отказались, сказали: заведем новые группы сами.

– И главный вопрос – о чем все-таки шла речь в той самой переписке с Павловских в мессенджере?

– Это абсолютно рабочие моменты: рассмотрение предложений, которые поступают на официальную почту от всевозможных дилеров и поставщиков.

– А почему именно от 500 тысяч рублей? Вас интересовали только крупные компании?

– Нет, некорректный вопрос. Рассматривались абсолютно все коммерческие предложения. У нас создана их база.

– Речи о том, что надо рассматривать предложения от полумиллиона, в переписке не было?

– Ну, я дословно, конечно же, не помню. Но в режиме онлайн идет постоянная работа со всеми коммерческими предложениями, которые поступают на почту, идет обсуждение того или иного оборудования, соотношения предлагаемого товара и цены, потому что это нацпроект, это бюджетные деньги.

– Я вас правильно поняла: за меньшие деньги могли предоставить некачественное оборудование, поэтому смысла заключать контракт нет?

– Так, подождите, вспомню... По-моему, речь идет об определенных условиях закупок.

– А разве не выбирают компанию, которая предложит минимальную цену? Или все равно есть какой-то порог, ниже которого опускаться нельзя, и предложения просто не рассматриваются?

– Мы, конечно, не касаемся процедуры закупа. Наша функция совсем иная. Наша цель – выбрать хорошее оборудование.

– А то, что Павловских вам предлагал самой отобрать интересующие компании и попросить их заявиться на конкурс, это обычная практика или нет?

– Смотрите, если приходит коммерческое предложение, возникают определенные вопросы к поставщику. Естественно, для выяснения этих рабочих моментов мы связываемся с ним.

– В итоге инициатива все-таки изначально от поставщика исходит: они вам предлагают свои услуги, а не вы их просите заявиться на конкурс?

– Откуда же я могу о них знать?

– В информации, которую распространяют ваши бывшие коллеги, все выглядит именно так. Якобы Павловских просит вас подобрать определенные компании, с суммой контракта не менее 500 тысяч рублей. Было такое?

– Боже упаси! Нет, конечно! Как я могу предложить заявиться на конкурс?!

– То есть, в переписке этого нет?

– Нет, точно нет.

– Можете еще рассказать, что за история была в Алапаевске, когда 300 сотрудников больницы написали коллективную жалобу на Александра Павловских?

– Здесь все просто. Есть определенные кукловоды, у которых цель – занять руководящую должность в Алапаевской больнице. Любыми методами, способами из 1990-х.

– А они как-то были связаны с Красиловым?

– Тогда нет. Но на данный момент он находится под их полным влиянием.

– Получается, Павловских тоже вынудили уволиться из больницы?

– Я не могу сказать, не знаю. Но, как рассказывают жители Алапаевска, больница расшаталась. Все уже жалеют и говорят: «При Павловских был порядок, а сейчас бардак!».