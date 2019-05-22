2019-05-22T15:37:15+03:00
Происшествия

Дядя мальчика, обвинившего мать в истязаниях: У нее и раньше были странности

Тем временем отец ребенка, узнав о случившемся с сыном, забрал его себе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новая жена Пашиного отца уже согласилась принять его в семью.Новая жена Пашиного отца уже согласилась принять его в семью.
Изменить размер текста:

Об истории, случившейся на тихой улочке почти на окраине Любино, сейчас говорит весь поселок. Напомним, местная жительница, по словам ее 10-сына, привязала его в сарае. Чтобы мальчик не кричал, заткнула ему рот носками и завязала сверху марлей. Потом выключила свет, закрыла сарай на замок и спокойно пошла спать. Мальчишка сумел выбраться через окно и прибежал к другу. Мама одноклассника и вызвала полицию. Родительница Паши, зная, что он в легкой одежде и босиком сидит в неотапливаемом сарае на холоде, так ни разу за ночь и не подошла к нему. О том, что он освободился, она узнала уже от пришедших к ней следователей.

Дом, где живут Лобовы, выглядит вполне прилично. Фото: Анна МИКУЛА

Дом, где живут Лобовы, выглядит вполне прилично.Фото: Анна МИКУЛА

Скандал, отголоски которого разлетелись даже по федеральным СМИ, случился в ничем неприметной семье. В небольшом чистеньком домике жили мама Ирина Лобова (здесь и далее имена и фамилии участников этой истории изменены) и двое ее детей - 19-летняя Марина и 10-летний Паша. С посторонними они почти не контактировали. Только младший сынишка играл с соседскими детьми. Про саму Ирину даже люди, живущие напротив, ничего толком сказать не могут. Женщина вообще ни с кем не общалась. Даже вездесущие соседские бабушки знают о ней немного.

- У нее вроде первый муж был военный, они с ним и переехали в Любино, - рассказывает Мария Ивановна. - Потом она вышла замуж во второй раз, они поселились в этом доме. После развода с ним, я больше у нее мужчин не видела. Жила она одна с детьми - очень тихо.

Все говорят одно и то же: женщина спокойная, трудолюбивая и порядочная. По состоянию дома видно, что все силы Ирина отдавала на его обустройство. Недавно там установлены пластиковые окна, на крыше новая черепица, фасад опрятно выкрашен. На полянке - качели. Их Лобова установила за свой счет, и покачаться на них приходили ребятишки со всей округи. Правда, ее дом единственный огорожен высоким железным забором со всех сторон. Сейчас окна плотно завешены пледами - от посторонних глаз. Ирина рассказала, зачем это сделала.

- Все эти дни меня атакуют журналисты - местные, федеральные. Такая волна поднялась, что у меня больше просто нет сил, все нападают, - рассказала Ирина «Комсомолке». - Я знаю, что надо как-то оправдываться, но пока не могу собраться с мыслями. Поверьте, все в этой истории сильно преувеличено. Сын на меня уже не злится.

- Вы же осознаете, что можете его потерять, если не будете за него бороться?

- Понимаю, но пока не готова ничего предпринимать.

Бывший муж Ирины говорит, что и раньше замечал за ней странности. Из-за этого они развелись.

Бывший муж Ирины говорит, что и раньше замечал за ней странности. Из-за этого они развелись.

Как нам стало известно, Ирина находится в настолько подавленном состоянии, что беспрекословно подписала все бумаги, которые ей принесли. Вероятно, и на отказ от ребенка.

Тем временем папа, узнавший о случившемся из СМИ, уже рано утром приехал в Любино из Омска. Оттуда Игорь кинулся в Тюкалинский реабилитационный центр, куда увезли мальчика. Сейчас мужчина его уже забрал домой в город. Он снова женат, но его супруга готова принять пасынка в свою семью и воспитывать как родного.

- Игорь уже несколько раз пытался забрать его у Ирины, но суд оставлял сына с ней. Это очень непросто, как оказалось, - рассказывает дядя мальчика Илья Громов. - А странности у снохи были уже давно. Из-за этого они в итоге и развелись. Вот, например, показательная история была. Наши с Игорем родители живут в отдаленном селе. Они проехали много километров, чтобы повидаться. Ирина увидела их и сбежала.

- Как это?

- В прямом смысле слова - закрыла дверь на замок и спряталась во дворе. Родители поцеловали закрытые ворота и поехали обратно. Брат вечером пришел домой, она ему про это даже не сказала. Все выяснилось позже. И вообще она какая-то нелюдимая. У нее друзей нет совсем.

Местные чиновники, кстати, также опасаются, что происшедшее - не какой-то случайный инцидент. Ирине предстоит пообщаться не только с психологом, но и пройти осмотр психиатра. Ведь, если матери сейчас отдадут ребенка, а история повторится, вместе с ней практически головой будет отвечать уже и опека.

Ирина работала на хлебокомбинате. Фото: Анна МИКУЛА

Ирина работала на хлебокомбинате.Фото: Анна МИКУЛА

Побывали мы и на предприятии, где до недавнего времени работала Ирина. Торговый дом «Любинский» - одна из крупнейших организаций в Любино, там трудится чуть ли не половина поселка. В него входит, в том числе хлебокомбинат, где наша героиня была бухгалтером по зарплате.

- Как к сотруднице к ней вообще никаких вопросов не было. К сожалению, после случившегося с ней пришлось расстаться, - рассказывает специалист по персоналу Любинского хлебокомбината Елена Анисимова. - Она очень спокойная женщина. И закрытая. Она к нам перешла год назад из другого предприятия - молокозавода. За это время никто о ней так ничего толком и не узнал. О семье она вообще ничего не рассказывала. Но мы все, коллеги, не верим, что она издевалась над своим ребенком. Полагаю, мальчик многое придумал.

В эту школу Паша перешел в прошлом году. Официальная причина - из-за переезда. Фото: Анна МИКУЛА

В эту школу Паша перешел в прошлом году. Официальная причина - из-за переезда.Фото: Анна МИКУЛА

До конца не может поверить в это и классная руководитель Паши Екатерина Залеская. К ней в школу № 1 мальчик перешел год назад. Как значится в документах - в связи с переменой места жительства.

- Он учится у меня недолго, - объясняет Екатерина Николаевна. - Отца его я ни разу не видела, а мама приходила постоянно. Мальчик неглупый, контактный. Начал он в новой школе очень хорошо. Сразу влился в коллектив, даже был старостой класса. Потом скатился на тройки. Но особых происшествий с ним никогда не было.

Классная руководитель четвероклассника не может поверить в случившееся.

Классная руководитель четвероклассника не может поверить в случившееся.

А вот отец одноклассника Паши отзывается о нем совсем иначе.

- Мальчишка проблемный, насколько я знаю, - говорит Роман. - Постоянно убегал. А один раз и моего сына подбил - сбежали на другой конец Любино. Мы чуть с ног не сбились, пока их искали. У нас тут рядом железнодорожные пути, страшно. Так что думаю, он такими постоянными историями просто довел мать. Она и сорвалась.

Что произошло в тот день на самом деле и был ли это единичный случай, сейчас выясняет региональный Следственный комитет. Ирину Лобову подозревают в совершении преступления по статьям «Истязания» и «Незаконное лишение свободы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отец омского мальчика, обвинившего мать в истязаниях, хочет забрать его себе

Выяснилось, что женщина одна воспитывает двоих детей. Со вторым мужем Алексеем Громовым (имя и фамилия изменены) она развелась шесть лет назад. Ирина работала бухгалтером в одном из торговых центров Любино. Но накануне ей пришлось уволиться – руководство узнало, что она находится под следствием. (Далее...)

Омичка, которую 10-летний сын обвинил в истязаниях: Паша сказал, что не злится – хочет домой

«Комсомолка» пообщалась с матерью Паши и попыталась выяснить, что произошло в тот день. Ирину Лобову (имя и фамилия изменены) подозревают в преступлениях сразу по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». По каждой из них женщине, которая ранее никогда не имела проблем с законом, может грозить от 5 до 7 лет колонии. Сейчас она находится в крайне подавленном состоянии. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Часть омского метро решили затопить
В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице
Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей
Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч
Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь
На границе в Омской области задержали автобус с нелегалами
В Омске автобусы на дачи станут ходить чаще
Омичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномарку
Мэр Омска против сноса «шара Бухгольца»
Стартуем в лето!
Музыкальный тест-драйв
На видео сняли омичей, набросившихся на выброшенную магазином просрочку
В Омске минимущества продает «Мерседес» со спутниковым телевидением
Водитель маршрутки, устроивший аварию с двумя погибшими под Омском, получил 3 года тюрьмы
Елене Подкаминской подарили кондитерскую
«Росводоканал Омск» отремонтирует центральный офис
Прокуратура проверит владельцев автобусов, заставлявших омичей идти пешком из-за разбитой дороги
В Омске теплые остановки установят к 1 июля
В Омске выпал град и пошел снег
Омич писал длинное любовное послание на асфальте и заснул
В Омске на видео попал мужчина, кидавшийся яйцами по машинам во дворе
В Омске без воды на день останутся жители Кордного поселка
В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топлива
В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем
После заморозков в Омске ждут жару и град