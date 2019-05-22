Дядя мальчика, обвинившего мать в истязаниях: У нее и раньше были странности

Об истории, случившейся на тихой улочке почти на окраине Любино, сейчас говорит весь поселок. Напомним, местная жительница, по словам ее 10-сына, привязала его в сарае. Чтобы мальчик не кричал, заткнула ему рот носками и завязала сверху марлей. Потом выключила свет, закрыла сарай на замок и спокойно пошла спать. Мальчишка сумел выбраться через окно и прибежал к другу. Мама одноклассника и вызвала полицию. Родительница Паши, зная, что он в легкой одежде и босиком сидит в неотапливаемом сарае на холоде, так ни разу за ночь и не подошла к нему. О том, что он освободился, она узнала уже от пришедших к ней следователей.

Дом, где живут Лобовы, выглядит вполне прилично.Фото: Анна МИКУЛА

Скандал, отголоски которого разлетелись даже по федеральным СМИ, случился в ничем неприметной семье. В небольшом чистеньком домике жили мама Ирина Лобова (здесь и далее имена и фамилии участников этой истории изменены) и двое ее детей - 19-летняя Марина и 10-летний Паша. С посторонними они почти не контактировали. Только младший сынишка играл с соседскими детьми. Про саму Ирину даже люди, живущие напротив, ничего толком сказать не могут. Женщина вообще ни с кем не общалась. Даже вездесущие соседские бабушки знают о ней немного.

- У нее вроде первый муж был военный, они с ним и переехали в Любино, - рассказывает Мария Ивановна. - Потом она вышла замуж во второй раз, они поселились в этом доме. После развода с ним, я больше у нее мужчин не видела. Жила она одна с детьми - очень тихо.

Все говорят одно и то же: женщина спокойная, трудолюбивая и порядочная. По состоянию дома видно, что все силы Ирина отдавала на его обустройство. Недавно там установлены пластиковые окна, на крыше новая черепица, фасад опрятно выкрашен. На полянке - качели. Их Лобова установила за свой счет, и покачаться на них приходили ребятишки со всей округи. Правда, ее дом единственный огорожен высоким железным забором со всех сторон. Сейчас окна плотно завешены пледами - от посторонних глаз. Ирина рассказала, зачем это сделала.

- Все эти дни меня атакуют журналисты - местные, федеральные. Такая волна поднялась, что у меня больше просто нет сил, все нападают, - рассказала Ирина «Комсомолке». - Я знаю, что надо как-то оправдываться, но пока не могу собраться с мыслями. Поверьте, все в этой истории сильно преувеличено. Сын на меня уже не злится.

- Вы же осознаете, что можете его потерять, если не будете за него бороться?

- Понимаю, но пока не готова ничего предпринимать.

Бывший муж Ирины говорит, что и раньше замечал за ней странности. Из-за этого они развелись.

Как нам стало известно, Ирина находится в настолько подавленном состоянии, что беспрекословно подписала все бумаги, которые ей принесли. Вероятно, и на отказ от ребенка.

Тем временем папа, узнавший о случившемся из СМИ, уже рано утром приехал в Любино из Омска. Оттуда Игорь кинулся в Тюкалинский реабилитационный центр, куда увезли мальчика. Сейчас мужчина его уже забрал домой в город. Он снова женат, но его супруга готова принять пасынка в свою семью и воспитывать как родного.

- Игорь уже несколько раз пытался забрать его у Ирины, но суд оставлял сына с ней. Это очень непросто, как оказалось, - рассказывает дядя мальчика Илья Громов. - А странности у снохи были уже давно. Из-за этого они в итоге и развелись. Вот, например, показательная история была. Наши с Игорем родители живут в отдаленном селе. Они проехали много километров, чтобы повидаться. Ирина увидела их и сбежала.

- Как это?

- В прямом смысле слова - закрыла дверь на замок и спряталась во дворе. Родители поцеловали закрытые ворота и поехали обратно. Брат вечером пришел домой, она ему про это даже не сказала. Все выяснилось позже. И вообще она какая-то нелюдимая. У нее друзей нет совсем.

Местные чиновники, кстати, также опасаются, что происшедшее - не какой-то случайный инцидент. Ирине предстоит пообщаться не только с психологом, но и пройти осмотр психиатра. Ведь, если матери сейчас отдадут ребенка, а история повторится, вместе с ней практически головой будет отвечать уже и опека.

Ирина работала на хлебокомбинате.Фото: Анна МИКУЛА

Побывали мы и на предприятии, где до недавнего времени работала Ирина. Торговый дом «Любинский» - одна из крупнейших организаций в Любино, там трудится чуть ли не половина поселка. В него входит, в том числе хлебокомбинат, где наша героиня была бухгалтером по зарплате.

- Как к сотруднице к ней вообще никаких вопросов не было. К сожалению, после случившегося с ней пришлось расстаться, - рассказывает специалист по персоналу Любинского хлебокомбината Елена Анисимова. - Она очень спокойная женщина. И закрытая. Она к нам перешла год назад из другого предприятия - молокозавода. За это время никто о ней так ничего толком и не узнал. О семье она вообще ничего не рассказывала. Но мы все, коллеги, не верим, что она издевалась над своим ребенком. Полагаю, мальчик многое придумал.

В эту школу Паша перешел в прошлом году. Официальная причина - из-за переезда.Фото: Анна МИКУЛА

До конца не может поверить в это и классная руководитель Паши Екатерина Залеская. К ней в школу № 1 мальчик перешел год назад. Как значится в документах - в связи с переменой места жительства.

- Он учится у меня недолго, - объясняет Екатерина Николаевна. - Отца его я ни разу не видела, а мама приходила постоянно. Мальчик неглупый, контактный. Начал он в новой школе очень хорошо. Сразу влился в коллектив, даже был старостой класса. Потом скатился на тройки. Но особых происшествий с ним никогда не было.

Классная руководитель четвероклассника не может поверить в случившееся.

А вот отец одноклассника Паши отзывается о нем совсем иначе.

- Мальчишка проблемный, насколько я знаю, - говорит Роман. - Постоянно убегал. А один раз и моего сына подбил - сбежали на другой конец Любино. Мы чуть с ног не сбились, пока их искали. У нас тут рядом железнодорожные пути, страшно. Так что думаю, он такими постоянными историями просто довел мать. Она и сорвалась.

Что произошло в тот день на самом деле и был ли это единичный случай, сейчас выясняет региональный Следственный комитет. Ирину Лобову подозревают в совершении преступления по статьям «Истязания» и «Незаконное лишение свободы».

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