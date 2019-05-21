Отец омского мальчика, обвинившего мать в истязаниях, хочет забрать его себе

Новый поворот появился в истории с 10-летним Пашей Лобовым (имя и фамилия изменены) из поселка Любино Омской области. Напомним, испуганный мальчик прибежал к соседям весь в синяках и рассказал, что над ним издевается мама. По утверждению школьника, родительница привязала его к столбу в сарае. Чтобы он не кричал, заткнула ему рот носками и сверху завязала марлей. После этого выключила свет и, закрыв сарай на замок, оставила сына на всю ночь одного. Мальчик просидел несколько часов в неотапливаемом помещении босиком и в легкой одежде. Но потом сумел выбраться через окно и пришел к маме своего друга. Та обратилась в полицию.

Сейчас Ирину Лобову (имя и фамилия изменены) подозревают в преступлениях сразу по двум статьям – «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». В интервью «Комсомолке» женщина рассказала, что она очень подавлена и соскучилась по сыну, которого забрали в реабилитационный центр.

Выяснилось, что женщина одна воспитывает двоих детей. Со вторым мужем Алексеем Громовым (имя и фамилия изменены) она развелась шесть лет назад. Ирина работала бухгалтером в одном из торговых центров Любино. Но накануне ей пришлось уволиться – руководство узнало, что она находится под следствием. Ее старшая дочь от первого брака Марина (имя изменено) сейчас учится в педагогическом училище. Никаких проблем с ней никогда не было. Да и о Паше в органах опеки раньше ничего не слышали.

– Семья все это время характеризовалась как благополучная, поэтому наши сотрудники ей не интересовались, – рассказала начальник отдела опеки и попечительства любинской администрации Татьяна Отто. – После случившегося мы с мамой еще не общались, но наш представитель был при разговоре следователя с Пашей.

– Ирина говорит, что навещала сына в реабилитационном центре и он просился домой.

– Все дети всегда так говорят – какая бы ни была мать, они всегда будут ее защищать. На моей практике не было ни одного случая, чтобы ребенок не хотел вернуться домой, как бы там к нему не относились.

Выяснилась другая интересная подробность. После всей этой истории объявился отец мальчика, который сейчас живет в городе. По предварительной информации, он будет добиваться, чтобы ребенка отдали ему.

– Мужчина позвонил в органы опеки и интересовался состоянием ребенка, – объясняет Татьяна Отто. – Но это конфиденциальная информация, которую мы не можем разглашать каждому встречному. Ее мы предоставим только в том случае, если этот человек приедет с паспортом и докажет, что он действительно отец мальчика. Он сказал, что завтра собирается в Любино.

Пообщалась «Комсомолка» и с руководством школы, где учится Паша.

– Он у нас только год, перешел в четвертый класс из школы № 3. Что там у него случилось, я толком не знаю. Сама работаю здесь только 9 месяцев, и этот мальчик перевелся еще до меня, – рассказывает директор любинской школы № 3 Татьяна Соломина. – Проблемы с ним были и у нас. Ничего критичного – нет – уроки он не срывал, но пропусков было много. Учится в силу своих возможностей, с четверки на тройку. Классный руководитель периодически беседовала с мамой, рассказывала, какие есть проблемы.

– Как мама воспринимала критику ее ребенка?

– Надо понимать, что она уже не девочка 25-летняя, а взрослая женщина, у которой есть 19-летняя дочь. Ирина казалась нормальным, спокойным человеком. Поэтому, узнав об этом скандале в их семье, мы все были в шоке. Даже не представляю, что такое там могло произойти.

В подробностях этой истории сейчас разбираются в региональном Следственном комитете.

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«Комсомолка» пообщалась с матерью Паши и попыталась выяснить, что произошло в тот день. Ирину Лобову (имя и фамилия изменены) подозревают в преступлениях сразу по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». По каждой из них женщине, которая ранее никогда не имела проблем с законом, может грозить от 5 до 7 лет колонии. Сейчас она находится в крайне подавленном состоянии. (Далее...)