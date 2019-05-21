Омичка, которую 10-летний сын обвинил в истязаниях: Паша сказал, что не злится – хочет домой

Эта история произошла в поселке Любино Омской области. В дом к соседям прибежал полуголый и жутко замерзший ребенок. Несмотря на +13 на улице, мальчик был босиком - в одной только маечке и штанах. На теле у Паши (имя изменено) испуганные сельчане сразу заметили синяки. А после 10-летний школьник рассказал чудовищные вещи. Якобы над ним издевается мама. По его словам, за провинность она привязала сына в сарае к столбу. Когда он начал звать на помощь, затолкала ему в рот носки и завязала марлевой повязкой. Потом выключила свет и бросила одного на всю ночь. А чтобы мальчик не сбежал, закрыла сарай на замок. Кроме того, Паша рассказал, что в расправе над ним матери помогала его 19-летняя сводная сестра Марина (имя изменено).

Вот такие детские фото сына мать выкладывала на своей странице в соцсетях.

«Комсомолка» пообщалась с матерью Паши и попыталась выяснить, что произошло в тот день. Ирину Лобову (имя и фамилия изменены) подозревают в преступлениях сразу по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». По каждой из них женщине, которая ранее никогда не имела проблем с законом, может грозить от 5 до 7 лет колонии. Сейчас она находится в крайне подавленном состоянии.

– У нас в семье горе случилось, – говорит Ирина. – Я очень переживаю, что у меня отобрали ребенка. Я уже навещала его в реабилитационном центре. Паша уже раскаивается в том, что сделал. Он просится домой и сказал, что зла на меня не держит.

– А из-за чего все произошло?

– Он уже долгое время плохо себя ведет, а в последнее время стал просто неуправляемым. Он постоянно творит какие-то ужасные вещи. Я не буду уточнять подробности, но в этот раз он меня очень сильно обидел – просто вывел из себя. Я решила, что его как-то надо воспитывать. И вот теперь начался весь этот ужас, меня таскают на допросы к следователю.

Известно, что Ирина воспитывает детей одна. До недавнего времени она работала бухгалтером в местном торговом центре. Но, когда начался этот скандал, ей пришлось уволиться. Со вторым мужем, отцом Паши женщина развелась, когда сыну исполнилось 4 годика. Вместе с ней живет старшая 19-летняя дочь, которая тоже как-то пыталась привести в чувства отбившегося от рук брата. Марина пока проходит по этому делу как свидетель.