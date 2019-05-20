2019-05-20T09:09:23+03:00
Общество

Омичка связала и оставила замерзать в сарае своего 10-летнего сына за прогулы школы

Она избила его и заперла на замок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Горе-мать могут лишить родительских правГоре-мать могут лишить родительских правФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Чудовищное наказание за прогулы школы получил маленький 10-летний омич. Все произошло в поселке Любинский в Омской области. Малыш вернулся вечером домой и сказал своей маме, что прогулял школу. Разозлившись, она решила его жестоко наказать. Сначала она ударила мальчика ремнем, но такое наказание для сына показалось ей слишком мягким, и она устроила ему настоящие пытки.

Женщина привязала его в сарае к столбу, в рот мальчику она соорудила кляп из носков завязала его повязкой. После этого она хладнокровно выключила свет в сарае и закрыла сына на замок. Все это помогла ей сделать ее 19-летняя дочка.

Накануне в Омске и области похолодало, однако малыша в неотапливаемом сарае оставили только в легкой футболке и спортивных штанах, мальчик был босиком. Чудом маленькому школьнику удалось освободиться и вылезти через окно в сарае. Испуганный и замерзший он прибежал к своему другу и рассказал его родителям, что с ним произошло. После этого мама друга вызвала полицию. Школьника забрали сначала в больницу, а затем поместили в реабилитационный центр. Но за ночь горе-мамаша даже не подумала о своем ребенке.

- За ночь, пока школьника не было, заявлений от родственников в полицию об его уходе не поступало. Согласно заключению экспертизы, у несовершеннолетнего имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов и вреда здоровью не причинили, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции.

В следкоме уже сообщили, что на женщину могут завести уголовные дела по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». Сейчас проводится проверка. Пока уголовное дело возбудили только по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Полицейские отметили, что в школе у 4-классника только положительные характеристики, учителя никогда не жаловались на ребенка. Семья на учете также не состояла.

Напомним, за последнюю неделю это уже вторая подобная история. Ранее «Комсомолка» рассказывала об омиче, который в наказание ставил своего приемного сына на гречку. Малыш тогда получил серьезные травмы, а его отчима отправили в СИЗО на два месяца. На его завели уголовное дело за истязания малыша – так он наказывал пасынка на протяжении нескольких недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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