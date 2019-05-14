2019-05-14T13:35:34+03:00
Происшествия

В Омске на родителей, в наказание ставивших сына на гречку, завели уголовное дело

Мальчик сейчас в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на родителей, в наказание ставивших сына на гречку, завели уголовное делоВ Омске на родителей, в наказание ставивших сына на гречку, завели уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Слишком строгое наказание для 8-летнего мальчика обернулось для его родителей уголовными делами. Ребенок жил со своей 27-летней мамой и 35-летним отчимом. По всей видимости, маленький школьник шалил и не слушался родителей, поэтому отчим решил его наказывать весьма жестоким способом. Как рассказали в пресс-службе следкома, мужчина на длительное время ставил мальчика коленями на гречневую крупу. Мама ребенка была в курсе происходящего, но не вмешивалась в методы воспитания своего сожителя.

После пятого такого наказания ребенок побежал к соседу по даче и пожаловался ему на родителей. Сосед обратился в полицию, чтобы органы проверили семью и рассказ ребенка. Опасения следователей подтвердились – оказалось, что отчим и вправду жестоко наказывал ребенка в течение двух последних месяцев. Сейчас малыш находится в больнице.

На отчима завели уголовное дело по статье «Истязание», а на маму мальчика - дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» . Отчиму может грозить от 3 до 7 лет тюрьмы, а мать, по всей видимости, могут лишить родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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