2019-05-18T10:12:38+03:00
Общество

Омича, ставившего пасынка коленями на гречку, отправили в СИЗО на 2 месяца

Мужчине грозит до 7 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело.Следственный комитет возбудил уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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Напомним, об этой истории стало известно на днях. К соседям по даче пришел испуганный 8-летний мальчик и пожаловался, что его обижает отчим. Как выяснилось, мужчина за каждую провинность ставил ребенка коленями на гречку. Устав это терпеть, школьник рассказал о происходящем другим взрослым.

Региональный Следственный комитет после проведенной проверки инцидента возбудил уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Накануне 35-летнего мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Ему грозит до 7 лет колонии.

В отношении матери ребенка также возбуждено дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». До этого случая семья характеризовалась положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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