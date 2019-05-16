За какую из двух квартир платить за мусор и кто отвечает за вывоз на омских домах без УК

После месяца работы регионального оператора можно подводить первые итоги. И пока это огромное количество жалоб на не вывезенный во дворах мусор, высокий тариф и наличие комиссии при любом варианте оплаты квитанций ООО «Магнит». Причем абсолютно ожидаемо. К моменту запуска реформы Омская область была к ней не готова: неразбериха в схеме размещения санитарных площадок, отсутствие контейнеров в частном секторе и районах области, непонимание оператора, в каких дворах отходы нужно вывозить несколько раз в день. И как итог: жители завалили социальные сети жалобами на неубранный во дворах мусор.

Неразбериха и с квитанциями. У энергосбыта, который отвечает за выставление квитанций, оказались старые данные. Число прописанных в квартирах часто не совпадает с реальным положением дел. У омичей куча вопросов к Омской энергосбытовой компании (ОЭК). «Комсомолка» получила ответы на самые частые.

1. Владею двумя квартирами. В одной живу, в другой – 0 прописанных. Придет ли квитанция за ТКО и почему?

- Начисления за услугу идут на постоянно и временно проживающих, - ответили нам в ОЭК. – А в случае их отсутствия – на собственников жилого помещения, если не предоставлены документы о постоянной регистрации собственника по иному адресу. Если собственник подтвердит факт проживания в другом месте, то за пустующую квартиру выставляться квитанции не будут.

2. Как получить перерасчет и какие документы нужны для подтверждения временного отсутствия?

Временным отсутствием по месту проживания является период отсутствия более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета собственники могут подготовить следующие бумаги:

- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте, либо их заверенные копии;

- справки организации, охраняющей жилое помещения, в котором гражданин временно отсутствовал;

- свидетельство о регистрации по месту временного пребывания;

- справки о стационарном или санаторно-курортном лечении;

- справок дачного, садового товарищества, подтверждающих период и место нахождения;

- копии командировочного удостоверения, а также справки или решения (приказа, распоряжения) о направлении в командировку с приложением копий билетов;

3. На доме нет УК, кто тогда отвечает за вывоз отходов?

- Если собственники выбрали способ управления домом без УК, заключать договор с регоператором должен представитель многоэтажки, либо каждый собственник жилья. Письменного договора не требуется, достаточно подать сведения в ООО «Магнит» о месте нахождения площадки по вывозу мусора в доме.

4. Почему взимается комиссия за оплату услуги по обращению с ТКО?

- ООО «Омская энергосбытовая компания» не начисляет никаких комиссионных сборов в пользу себя или регионального оператора. Комиссия при безналичной оплате услуги будет взиматься платежными агентами в рамках условий о переводах денежных средств через свои операционные системы. Оплатить услугу без комиссии можно наличными средствами в любом клиентском офисе ООО «ОЭК», – ответили в компании.

5. Раньше на селе мусор не собирали. Теперь поставили контейнер за несколько километров от дома. Как туда носить отходы?

Схему размещения мест накопления определяют органы местного самоуправления. Направить жалобу на неудобства, связанные с расстановкой контейнеров, необходимо в местную администрацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неизвестные подожгли свалку у сортировочного завода

Огромные клубы дыма повалили в Кировском округе вечером в среду. Выяснилось: горит полигон рядом с сортировочным заводом мусорного оператора ООО «Магнит». Площадь пожара составила около 2 гектаров. Огонь всю ночь тушили сразу несколько машин МЧС. Сам сортировочный комплекс не пострадал. В ООО «Магнит» уже заявили, что случившееся было поджогом.

- На полигоне был совершен поджог. Сотрудники видели людей, которые это делали, они успели скрыться. ООО «Магнит» будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о поджоге, чтобы были установлены виновные, - заявили в пресс-службе регоператора.