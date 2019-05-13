Омичи получили первые квитанции за мусорное «позорище»

С огромными проблемами проходит мусорная реформа в Омской области. Наш регион назван в числе проблемных. Это отметили даже на федеральном уровне. В недавнем докладе генпрокурора РФ Юрии Чайки прозвучало, что у регоператора ООО «Магнит» нет нужной инфраструктуры для качественной уборки города. Не хватает мусоросортировочных комплексов и полигонов. Вот только эти выводы никак не изменили ситуацию. Жители продолжают засыпать социальные сети жалобами на заваленные отходами мусорные площадки. Многие отмечают, что убирать их стали реже и хуже.

- С 9 мая не вывозится мусор по ул. 50 лет Профсоюзов, 114. Он уже полдороги занял. Звонили регоператору и выяснилось: нам назначен возчик, - написала одна из сибирячек. - Мусор пообещали вывезти на днях! За 133 рубля с человека его, видимо, будут вывозить раз в неделю!

Проблему с ходом реформы признали и те, кто за первым делом за нее отвечает. В выходные омский губернатор Александр Бурков объехал несколько дворов в Советском округе. И, похоже, был очень удивлен. Во многих дворах переполненные баки и мусор около площадок.

- И постоянно у вас такая ситуация? Емкость площадки, количество контейнеров рассчитана на реальный объем накопления? – начал Александр Бурков засыпать вопросами главу Советского округа. – Согласовывали этот вопрос с регоператором?

В итоге выяснилось, что помойка переполняется быстрее, чем ее убирают. И это далеко не единичный случай. Таких дворов сотни в городе. Об этом прямо «Комсомолке» заявил глава Жилинспекции Александр Бурых. Его ведомство должно контролировать прохождение мусорной реформы (подробнее см. «Звонок чиновникам»).

- Место-то контейнерной площадки правильно определено? Надо разбираться, насколько размещение соответствует и с точки зрения безопасности, и санитарной зоны. Приведите все в порядок. Позорище! – злился губернатор.

«Комсомолка» обязательно проследит, сколько у чиновников уйдет времени на наведение порядка. Правда, шансы, что это произойдет быстро, невелики. Полутора лет подготовки к реформе подчиненным главы региона не хватило, и пока Омская область прочно засела в списках проблемных.

После первого месяца работы регионального оператора можно сделать следующий вывод: убирать мусор стали реже и хуже, а платить станем в 3-4 раза больше – по 133 рубля с человека. Омские чиновники же все эти проблемы пока списывают не на системные сбои, а на «отладку процесса». На этой ноте жители стали массово получать квитанции за вывоз отходов. Но и к начислениям у собственников крайне много вопросов. Во-первых выяснилось, что оплатить услугу без комиссии можно лишь в офисах Омской энергеосбытовой компании (ОЭК). Во-вторых, во многих квитанциях ожидаемо устаревшие данные. В некоторых квартирах указано большее количество прописанных, чем есть (подробнее см. «А в это время» и «На заметку»). Видимо, в ближайшее время абонентские офисы ОЭК ждет волна жителей, которые будут решать эту проблему.

ЗВОНОК ЧИНОВНИКАМ

«Отходы на площадки во дворы сваливают в том числе предприниматели»

Глава Жилинспекции Омской области Александр БУРЫХ:

- Почему эта проблема возникла? Тут ряд моментов. Не заключены договоры с юрлицами. В итоге мусор они сваливают куда? В помойки во дворах. Второе: в территориальной схеме напротив конкретной санитарной площадке не была сделана пометка, что необходим вывоз дважды в день. В итоге мусорный оператор приезжает только раз в день или в два дня. По моим оценкам 20-30 точек в каждом округе Омска. К тому же на малоэтажных домах не было управляющих компаний, и обустройством санитарных площадках там никто не занимался. Еще отмечу, что апрель-май – такие месяцы. У нас всегда в этот период из-за субботников объем мусора больше на 20-30%, чем в обычное время.

- А разве нам это было неизвестно перед принятием решения назначить старт реформы на 1 апреля?

- Ну, сроки реформы – не моя компетенция. Я комментировать это не буду. Мы – надзорный орган. Но проблему уборки мусора после субботников это не отменяет.

- Там, где нет пометки в схеме о необходимости уборки отходов дважды в день, проблему не решить? Теперь это добрая воля оператора – вывозить дважды в сутки или через день?

- Нет, надо работать с оператором. Они же об этом не знают. Кто скажет ООО «Магнит», что раньше площадку вывозили дважды?

- А это было так сложно отметить в схеме?

- Не по адресу вопросы. Я не знаю, кто и какие переговоры там вел с оператором. Возможно, если бы мы оставили прежнюю систему вывоза отходов с прежними перевозчиками, было бы лучше. Хотя и там существовала проблема – часто мусор сваливали в канавы.

- А ООО «Магнит» ничего не мешает вывозить отходы на закрытый судом Ленинский полигон. Недавно было видео в интернете.

- Он куда должен возить мусор?

- Нам рассказывали про сортировочные заводы, где будут перерабатывать отходы. И якобы поэтому такой высокий тариф. А получается, убирать стали реже и хуже контейнеры, а платить начали в 3 раза больше. Разве нет?

- Вы верно проблему обозначаете. С точки зрения жителя изменения к лучшему в уборке должны были произойти, но не случились. В итоге губернатор в ручном режиме занимается проблемой. Это настройка и жалко, что ее не отработали до старта реформы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Раскошельтесь на комиссию

Омичи возмущаются, выяснилось: рассчитаться за услуги ООО «Магнит» без комиссии почти нереально. Люди негодуют, что и тут с них решили содрать денег.

- Пришла квитанция, которую попытался оплатить как всегда онлайн. Но не тут-то было! На сервисе «Все платежи» комиссия 1,9% + 20руб, на сайте ОЭК- 1 рубль 20 копеек. Без комиссии только лично в кассе ОЭК, - жалуется в соцсетях один из омичей. – Но это бред – полдня на очередь потратишь и деньги на проезд туда и обратно 60 рублей. Прошу считать этот текст жалобой в УФАС.

На сайте регоператора информация о наличии комиссии подтверждается:

√ www.omesc.ru - 0,75%;

√ «СбербанкОнлайн» - 1%;

√ банкоматы «Сбербанк» - 1%;

√ через другие банки – 3,0%;

√ ФГУП «Почта России» в Омске – 2,4%

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться, если данные о прописанных в платежке неверны?*

Можно подать заявление на сайте или в разделе «Обращения» на сайте www.omesc.ru, прикрепив скан или фото документов о количестве прописанных в квартире. Другой способ: обратиться лично в абонентские офисы ООО «Омская энергосбытовая компания» по адресам:

- пр-т К. Маркса, 41/15;

- ул. Котельникова, 5;

- пр-т Мира, 62;

- ул. Б. Хмельницкого, 232а;

- ул. Конева, 14;

- ул. Челюскинцев, 93

* по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 9:00 до 18.00