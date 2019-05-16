2019-05-16T06:00:10+03:00
Происшествия

Кировскую свалку в Омске, где регоператор сортирует мусор, подожгли

Пожар распространился на площади в 2 гектара [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Сообщение о крупном пожаре на свалке в Кировском округе поступило накануне, 15 мая, в 18.26. Несмотря на то, что тушением полигонов твердых бытовых отходов должны заниматься собственники, к дело пришлось подключиться еще и сотрудникам регионального МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент, когда пожарные расчеты прибыли на место, огнем была охвачена площадь в два гектара. От МЧС работали три машины и 14 человек. Также известно, что там сделали заборы воздуха, чтобы определить уровень его загрязнения.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Судя по всему, результаты исследования будут не слишком оптимистичными. Недалеко от свалки расположен микрорайон «Ясная поляна». Местные жители массово жалуются, что там практически невозможно дышать. Едкий дым от горящего мусора заполнил почти все пространство.

Представители регоператора «Магнит», который занимается вывозом мусора в городе и области и часть его сортирует как раз на Кировском полигоне, уже отреагировали на случившееся.

– На полигоне был совершен поджог, сотрудники «Магнита» видели людей, которые это делали, они успели скрыться, – говорится в официальном сообщении регоператора. – Сотрудники полигона вместе с МЧС тушат очаг возгорания. Сортировочный комплекс огнем не затронут, горит мусор. ООО «Магнит» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о поджоге, чтобы были установлены виновные.

Горит свалка в ст. Кировске (15.05.2019). Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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