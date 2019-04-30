Под конец апреля Омск накрыло сильным снегопадом

Синоптики предупреждали омичей о сильном снегопаде, гололеде, метели и сильном ветре. Однако большинство горожан восприняли такие прогнозы скептически, под конец апреля никто не ожидал такого количества осадков в виде снега, ведь даже для Сибири снег в это время года - редкость. Но сегодня утром, 30 апреля, погода не обрадовала горожан.

Снегопад в апрелеФото: vk.com

Социальные сети буквально завалены фотографиями из разных уголков нашего города. На всех фото примерно одинаковая картина – на дорогах, тротуарах и во дворах лежит снег. Снегопад обрушился на наш город ночью и продолжался до утра.Такая погода в конце апреля повергла многих омичей в шок. Утром автомобилистам пришлось сметать снег с машин, а омичам доставать зимние вещи. Еще больше поражает тот факт, что вчера, 29 апреля в городе стояла аномально теплая погода – градусник показывал 22 градуса тепла. Однако сегодня утром на нем было уже -2 градуса.

Снегопад в апрелеФото: vk.com

Накануне на Омск обрушился штормовой ветер, который валил деревья, заборы и сдувал прохожих с ног. Коммунальные службы зафиксировали около 188 обращений от омичей – из-за бури у многих не было электричества, деревья падали на проезжую часть.

Снегопад в апрелеФото: vk.com

По всей видимости, именно вчерашний штормовой ветер принес в город похолодание и снег. Несколькими днями ранее подобная погода прошлась по нескольким городам – снег выпал в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени. Накануне жители Тюмени даже писали в омских пабликах, что снегопад от них вскоре придет и в Омск. Однако в ближайшие дни в Омске все же потеплеет. В ночь на 1 мая температура понизится до -6..-11 градусов, днем до +4..+9. В последующие дни ожидается постепенное повышение температуры воздуха, пообещали синоптики.

ОФИЦИАЛЬНО

«Циклон пришел с Южного Урала»

Начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена АДАРЕНКО:

- На формирование погодных условий днем 29 и ночью 30 апреля на территорию Омской области оказывал влияние глубокий циклон с активными фронтальными зонами, который пришел в наш регион с Южного Урала. Вчера наблюдался сильный ветер со скоростью 25-27 метров в секунду и пыльная буря, ухудшение видимости. Наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега наблюдались по северу области. На территории нашего региона выпало до 10 миллиметров осадков за сутки.