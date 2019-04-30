2019-04-30T07:36:48+03:00
Происшествия

Поваленные деревья, ДТП и обрывы проводов: Омичи массово жалуются на разгул стихии

За несколько часов в Единую диспетчерскую службу города поступили 188 соощений
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omska_netФото: vk.com/omska_netФото: vk.com
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Омск продолжает испытывать своих жителей на прочность. В понедельник, 29 апреля, днем воздух прогрелся до +20, а ночью город снова завалило снегом. Уже не в первый раз за эту непредсказуемую весну.

Накануне областное МЧС объявило ставшее традиционным за последнее время, штормовое предупреждение. Разгул стихии сопровождался сильными порывами ветра

– За минувшие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Омска поступило и было отработано 188 обращений омичей, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Большинство из них напрямую связаны с разыгравшейся стихией – падением деревьев, повреждением опор линий электропередач, обрывами электропроводов. Также горожане жаловались на сорвавшуюся с крыш кровлю и упавшие заборы.

Пострадавших в результате ЧП нет. Все поступившие обращения оперативно передали в соответствующие службы: «Омскэлектро», «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города, управляющие компании, службу наружного освещения и другие.

По информации «Омскэлектро», все нарушения электроснабжения уже восстановлены, абоненты подключены к сети. Также сообщается, что устранять последствия разгула непогоды будут весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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