На Омск надвигается резкое похолодание и метель

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-29T07:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичам стоит приготовиться к резкому похолоданию, которое придет в наш регион уже сегодня ночью. Синоптики обещают дождь, снег и сильный ветер. Если сегодня в Омске будет очень тепло – до +20 градусов тепла, то сегодня ночью редко похолодает от -2..+3, при прояснении до -9.

Днем, 30 апреля, по сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидаются мокрый снег, дождь и гололед. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с. Температуру днем синоптики обещают +2…+7.

В праздничный день, 1 мая, в Омске и области также ожидаются сильные осадки – мокрый снег и дождь. Температура ночью -4..-9, днем +3...+8 градусов. Однако омичам не стоит расстраиваться из-за плохой погоды в первые майские выходные. По данным открытых интернет-источников, в Омске потеплеет уже в пятницу, 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU