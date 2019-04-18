Омичка, которой чиновники принесли конверт с деньгами, оплатит ими налог за букет от мэрии

Историю омички Сании Абдуллиной, которую чиновники заставили платить налог с букета, мог так никто и не узнать. Если бы не пост возмутившейся сибирячки в социальных сетях. Женщина эмоционально рассказала, что за подарок от мэрии (сертификаты на 20 тысяч рублей в детский магазин) и букет цветов, ей нужно заплатить налог в 2343 рубля! Подарок ей вручили за то, что ее сын, Дастан, оказался первым рожденным в 2019 году ребенком в Омске.

Возмущениям молодой мамы не было предела, когда она получила уведомление из налоговой. Особое негодование вызвало то, что по документам нужно было оплатить налоги не только за сертификаты, но и за врученные ей от администрации цветы! Ее история быстро разлетелась по СМИ и социальным сетям. После шумихи чиновники вечером пришли к ней и принесли конверт. В нем лежали те самые 2,5 тысячи рублей, которые нужно было заплатить. Молодая мама отмечает: при этом сотрудники мэрии не извинились перед ней. По их мнению, они поступали правильно, но решили помочь и «скинулись коллективом».

- Никто так и не извинился. Они ко мне с такими лицами пришли, что в их взгляде читалось: "Забери деньги, только отстань от нас". Они язвительно сказали, что коллективом деньги собрали и решили помочь. Чиновники считают себя правыми, говорят что я была заранее предупреждена об этом. Потому что если бы я сказала - нет, то, якобы, никто бы подарки не стал навязывать. Чушь несут! Зачем так привирать? Никто заранее меня не предупреждал! Сказали только после того, как я все получила и расписалась, - призналась Сания.

По словам сибирячки, этими деньгами она оплатит тот злополучный налог в 2343 рубля. «Комсомолка» поинтересовалась у молодой мамы, не планирует ли она и вернуть чиновникам оставшуюся сдачу в 157 рублей.

- Не хочу даже лишний раз связываться теперь с ними. Они и так меня уже там всем коллективом проклинают, наверное, - смеясь, сказала омичка.

Подаренными сертификатами семья уже воспользовалась. Единственный доход для них сейчас – это доход мужа-педагога по самбо. Он получает около 21 тысячи рублей. На эти деньги им нужно кормить семью, в которой помимо малыша живет еще один ребенок. Поэтому сертификаты в детский магазин пришлись кстати.

- На них мы коляску купили, ползунки, комбинезон для малыша, погремушки и книжку. На эти деньги сильно не разгонишься. У меня муж даже спрашивал, где то, что ты купила, хоть покажи, но там по мелочи все.

После того, как ее историю прочитали люди из разных регионов России, ей стали много писать и звонить. В разных уголках страны людей растрогала и возмутила история женщины, ей стали рассказывать, что в других регионах в подобных ситуациях налога с подарков чиновники не требовали.

- Мне с Москвы, например, написали. Говорят, что им подарки и дороже 30 тысяч дарят за первых москвичей, но про налог никто не слышал. Наши чиновники ссылаются на федеральный закон, а что, в Москве другие законы, не федеральные? – недоумевает Сания.

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