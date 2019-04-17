2019-04-17T18:01:44+03:00
Общество

После шумихи чиновники, просившие омичку оплатить букет от мэрии, принесли ей деньги в конверте

Они «скинулись коллективом» и вручили ей 2,5 тысячи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Деньги, которые принесли омичке чиновникиДеньги, которые принесли омичке чиновникиФото: Из личного архива
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История мамы из Омска, которую чиновники попросили оплатить налог за букет и подарки к рождению первого в 2019 году ребенка, сегодня бурно обсуждали не только в Омске. Напомним, в самом начале января к женщине в роддом приехали чиновники из администрации. Сания Абдуллина родила мальчика, которого назвали Дастаном, через полчаса после наступления нового года. Он стал одним из первых новорожденных в 2019-м, поэтому чиновники решили подарить маме подарок – сертификат на 20 тысяч в детский магазин и букет цветов.

На этом история и закончилась бы, если бы не бумаги, которые пришли Сание в начале апреля. Налоговая служба уведомила женщину: за сертификаты и букет цветов ей нужно заплатить налоги. Сумма для семьи, которая с двумя детьми живет на 20 тысяч в месяц, внушительная – 2343 рубля.

Подарки для Сании в роддоме Фото: пресс-служба администрации города Омска

Подарки для Сании в роддомеФото: пресс-служба администрации города Омска

Сания была в шоке от цинизма чиновников и рассказала обо всем в социальных сетях. Оказалось, через 10 дней после выписки из роддома к ней приходили из администрации и попросили расписаться документах. Молодая мама была уверена, что она расписывается только в том, что получила подарки. Но потом чиновница упомянула и про налог. Уже согласившись с тем, что нужно будет оплатить налог за сертификаты, Сания очень удивилась, когда в бумагах было написано, что она должна налоги и за букет!

Сания призналась «Комсомолке», что не любит долги, и пообещала найти деньги. Другого выхода у женщины действительно не было – на руках у нее было несколько уведомлений из налоговой. Женщина даже сказала, что для оплаты налогов ей придется лишить ребенка подгузников на некоторое время.

Но история молодой мамы все же закончилась хорошо. Чиновники, которых взывала к совести Сания, откликнулись. Сегодня к женщине пришли работники администрации и вручили конверт. Там лежали те самые деньги для оплаты налога.

- Пришли дяденька с тетенькой и с провинившимся взглядом вручили мне конверт. Они сказали, что сложились коллективом для помощи моей семье, раз у нас такая сложная ситуация. Они положили деньги и, кстати, даже извинений не принесли. Они еще раз стали объяснять, что это такая процедура. После этого ушли и пожелали здоровья и счастья, - рассказала нам молодая мама.

Женщина обрадовалась тому, что все закончилось хорошо, однако в ее голове до сих пор не укладывается вся абсурдность ситуации, в которую она попала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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