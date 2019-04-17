Чиновники просят омичку оплатить налог за цветы и подарки, которые они вручили ей на рождение первенца

Неожиданной поворот обрела история с омичкой, которая родила первого ребенка в 2019 году. А как хорошо все начиналось. Радостное событие произошло через полчаса после начала нового года. В семье Сании и Руслана Абдуллиных родился малыш, которого назвали Дастаном. Он стал одним из первых новорожденных в 2019-м.

В первые дни после наступления нового года маму малыша приехали поздравить сотрудники администрации, которые вручили ей букет цветов и подарочные сертификаты в один из детских магазинов. Тронутая вниманием чиновников Сания радовалась.

Пока Сание не пришло уведомление из налоговой службы. В письме из налоговой молодой маме говорилось: она должна заплатить налог на врученный букет цветов от администрации и сертификаты на детские товары. Женщина была в шоке от цинизма чиновников.

- Такие все добренькие пришли, поздравили. Потом через час мне звонит женщина из администрации и говорит: за то, что я получила, нужно расписаться в каких-то бумажках, она подъедет ко мне домой. Она уверила меня, что это формальности, - вспоминает Сания Абдуллина. - Приехав ко мне через дней 10, она протянула документы, где я увидела сумму – 20 тысяч. Это как раз деньги за сертификаты. Там про налог и слова не было! Я была уверена, что я расписываюсь в том, что я просто все получила.

После этого женщина из администрации, не желая пугать молодую маму, упомянула на словах что-то про налог.

- Я вас просто предупреждаю, так положено, все пугаются, но вы не бойтесь, нужно будет заплатить налог с того, что вы получили подарок, - сказала представитель администрации уже после того, как сибирячка расписалась в бумагах.

Санию такая информация немного шокировала. Она попросту не ожидала, что с подарков, которые она не просила, ее заставляют платить налог.

- Для меня это был шок, я ведь не просила подарок. Но, что делать, уже ведь расписалась, куда деваться. Если бы она заранее сказала, я бы отдала эти сертификаты и все. Мы с мужем поговорили и смирились с тем, что придется заплатить. Не обеднеем, но обидно такое отношение.

Но на тот момент Сания еще не знала, что налог ей придется заплатить не только с сертификатов, но и с букета цветов, который ей вручили в роддоме! Об этом женщина узнала только когда ей через несколько месяцев принесли бумаги из налоговой.

- Ладно сертификатами мы пользовались, хоть и в этом магазине все дорого. Но букет! Я вообще в шоке! Это же подарок! Я ведь его не продала потом и не просила его. Я не спорю, букет красивый, но я его в больнице и оставила. При выписке санитарка унесла его в кабинет. Мне не до него было, - на эмоциях делиться с нами Сания.

Сейчас молодой маме нужно заплатить в налоговую в общей сложности 2343 рубля. Такая сумма для семьи воспитательницы и преподавателя самбо кажется ощутимой.

Омичка должна заплатить больше двух тысячФото: Личный архив

- Мы заплатим, конечно, куда деваться. Ребенок без подгузников останется или у знакомых займем. У нас ипотека и кредит за стиралку, муж 21 тысячу получает. У нас 3 тысячи на жизнь остается, как вы думаете, большая для нас это сумма или нет? – признается омичка.

ОФИЦИАЛЬНО

«За подарки свыше 4 тысяч рублей нужно заплатить налог, в том числе и за цветы»

На территории всей Российской Федерации установлен налог на доходы физических лиц.

В случае, если гражданином в течение года получены подарки от организаций общей стоимостью, превышающей 4000 руб., возникает обязанность по уплате налога, о чем Сания Абдуллина была предупреждена. Согласно пояснениям Министерства финансов РФ в указанную стоимость подарков включаются также букеты цветов.

Налоговым кодексом РФ установлена обязанность Администрации города Омска письменно сообщить гражданину о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Так как Сание Абдуллиной были вручены подарочные сертификаты в магазин «Карусель детства» на сумму 20 тыс. руб., было направлено письмо о необходимости уплаты налога, - сказали в департаменте общественных отношений и социальной политики.