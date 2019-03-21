«Мы предупреждали, что надо убрать наледь, в вузе ответили - нет денег»: Подрядчики рассказали, почему рухнула льдина с крыши в центре Омска

Напомним, несчастный случай произошел 19 марта. На 18-летнего омича, шедшего с подругой по улице Партизанской свалилась огромная ледяная глыба. Молодой человек получил тяжелейшие травмы головы. Его сначала отнесли в ближайший травмпункт, оттуда уже на скорой увезли в реанимацию ГБ-1 имени Кабанова. Сейчас Иван Григорьев (имя и фамилия изменены) находится в коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Тем временем, выяснилось, что ледяная глыба свалилась со здания финансового университета. Замдиректора по хозяйственной части этого учебного заведения Владимир Казыдуб попытается свалить всю вину на подрядную организацию. По его версии, крышу почистили не полностью, бросив работы на середине.

«Комсомолка» пообщалась с руководителем подрядной организации, с которой финансовый университет заключил договор на чистку крыши от снега. Получается совсем другая картина.

- Насколько я понимаю, кровля чистилась за всю зиму один раз - нами, - рассказывает подрядчик. - На этом объекте работали впервые. Это был разовый договор. 6 февраля мы осмотрели объект, обмерили те участки, которые нам указал заказчик. Потом заключили договор. Предложили им почистить всю крышу, но нам объяснили, что Москва выделила филиалу этого учебного заведения мало денег. Мы заключили договор без предоплаты. Так мы всегда делаем, чтобы обезопасить заказчика. Деньги нам выплачивают только после выполнения работ, если все устроило.

Так выглядит первая страница договора, который вуз заключил с подрядной организацией. Он заключен 8 февраля.Фото: Анна МИКУЛА

Это переписка по электронной почте. В первом письме подрядчик высылает договор, во втором заказчик высылает подписанный вариант и подтверждает, что работы приняты.

По словам представителя подрядчика, 14 февраля их сотрудники вышли на объект и почистили указанные участки. После убранный снег вывезли на специальный полигон. они как раз и выиграли конкурс, потому что предоставляют услуги в комплексе - уборку и вывоз снега. На всех машинах организации стоит ГЛОНАСС, поэтому их передвижение в тот день можно отследить.

- По окончании работ замдиректора вуза по хозяйственной части поднялся с нами на крышу и принял работу, - рассказывает подрядчик. - Тогда его все устроило. Если бы это было не так, с нами бы даже разговаривать не стали. Но нашей организации заплатили в полном объеме, мы уже предоставили все подтверждающие это документы в Следственный комитет.

Также в устной форме сотрудник подрядной организации посоветовал руководству вуза полностью очистить крышу от наледи, которая обычно появляется в начале марта. Но на этих работах заказчик, якобы, решил сэкономить, опять сославшись на отсутствие финансирования.

Мы попытались связаться и с замдиректора по хозяйственной части финансового университета, но Владимир Михайлович от комментариев отказался. Сейчас во всех документах разбирается следователь, которому предстоит установить виновных в сложившейся ситуации.

- По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказала официальный представитель областного СУСК Лариса Болдинова.

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