«Я очень сильно испугалась»: Подруга омича, на которого упала глыба с крыши, до сих пор не может прийти в себя

Напомним, тяжелейшие травмы головы получил 18-летний омич, который просто шел вместе подругой по центру города. С крыши финансового университета на улице Партизанской на него свалилась глыба смерзшегося снега.

Накануне в Telegram выложили 10-секундное видео с камеры наблюдения соседнего дома. А буквально только что в распоряжении «Комсомолки» появилась еще одна запись - более полная. На ней видно, что улица Партизанская в это время дня была крайне оживленной: по дороге то и дело ездят машины, а по тротуару снуют прохожие. Причем, из-за того, что улочки здесь довольно узкие, пешеходам приходится идти вплотную к стене здания.

Выяснилось, что последствия ЧП могли быть еще более страшными и пострадавших было бы больше. На записи видно, что буквально за мгновение до падения ледяной глыбы в этом месте прошла группа молодых людей - их беда миновала только чудом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/698194" frameborder="0"></iframe> На прохожего в центре Омска упала ледяная глыба.

А вот Ваня Григорьев (имя и фамилия) среагировать просто не успел - все произошло за доли секунды. Его 16-летняя подруга Ира Кузнецова (имя и фамилия изменены) смогла в последний момент отскочить в сторону, она же первой пришла на помощь другу. Тот сразу же потерял сознание и почти не подавал признаков жизни. Уже с первого взгляда было понятно, что с ним творится что-то плохое.

- Я очень сильно испугалась, - рассказала Ира «Комсомолке». - Извините, пока я даже не могу говорить об этом, мне слишком тяжело.

Фото: СУ СК России по Омской области

Ваня до сих пор находится в коме в реанимации. Тем временем, выяснилось, что несчастный случай с ним произошел, вероятно, из-за безалаберности подрядчиков, отвечавших за уборку снега с крыши финансового университета. Недели две тому назад рабочие, вроде, и начали чистить кровлю, но дело до конца не довели, а никто из руководства не проконтролировал это. Как результат - остатки смерзшегося снега подтаяли и сползли вниз.

- В ходе проверки следователи намерены установить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшему, дать правовую оценку случившемуся и установить лицо, ответственное за своевременную уборку снега с крыши здания, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также о ситуации уже известно губернатору Омской области Александру Буркову.

- Чтобы в ближайшие дни не было снега и льда на крышах! - распорядился глава региона. - Работы проводить оперативно и с соблюдением техники безопасности. Очистить крыши полностью, если еще этого не сделали. День-два максимум. Не доводите до критических ситуаций!

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Как рассказали очевидцы, сначала пострадавшего с серьезной травмой головы доставили в травмпункт на улице Либкнехта. Оттуда ему вызвали скорую. Пациент находится в реанимации горбольницы № 1. (Далее...)