Стало известно, сколько точно омичи будут платить с человека за вывоз мусора

Закончились жаркие обсуждения по поводу тарифа на вывоз отходов в Омской области. С 1 апреля отвечать за это будет уже региональный оператор ООО "Магнит". Первые новые квитанции компания выставит жителям уже в мае. Главным вопросом оставалось - какие в них цифры увидят омичи. Регоператор запросил очень высокий тариф - 143 рубля с человека для жителей многоквартирных домов и 190 рублей - для собственников частного сектора. Получается, средняя семья из троих человек по новой квитанции заплатила бы 400-500 рублей. РЭК должны были в течение нескольких дней пересчитать расчеты ООО "Магнит" и согласиться с ними или скорректировать. Многие эксперты и депутаты высказывались, что это вызовет социальный взрыв. Не скрывал своих опасений и сам губернатор Александр Бурков

- Я вижу тут большие опасения. И касаются они тарифа. Мы должны понимать, насколько тяжелая нагрузка ляжет на омские семьи. Как мы знаем, платить жители будут не с квадратного метра, а по количеству людей. Особенно это затронет многодетных. Если эта финансовая нагрузка из-за тарифа будет очень большой - придется вводить льготы на региональном уровне, - констатировал Александр Бурков.

Как оказалось, глава региона опасался не зря. Сегодня власти озвучили окончательные цифры тарифа. Это сделал глава региона Александр Бурков. С 1 апреля за вывоз мусора омичи будут платить 133 рубля с человека для всех типов жилья. Отметим, что тарифы в нашем регионе станут одними из самых высоких по стране (подробнее см. "А как у них?").

- К сожалению, за цифрами расчетов никто не увидел проблем, с которыми столкнутся жители. Для омичей, проживающих в неблагоустроенных домах Омска, исходя из нормативов накопления, плата составит 313 рублей на человека. Я считаю, что это недопустимо. Это не плата, а дань. И у людей такие суммы вызывают вполне справедливое и обоснованное возмущение, - сказал омский губернатор. - Как глава региона, я посчитал необходимым вмешаться в эту ситуацию. Мы провели переговоры с руководством регионального оператора. Я считаю, что будет справедливым установить единую плату для всех жителей города. Плата составит 133 рубля с человека. Региональный оператор согласился с моим предложением. Хочу подчеркнуть, что реформа обращения с ТКО необходима. Нам нужно наводить порядок. Система обращения с отходами меняется. Она требует затрат и от правительства, и от регионального оператора, и от жителей. В противном случае мы будем жить на огромной свалке. Однако реформа не должна быть грабительской.

А КАК У НИХ?*

Сколько платят соседи?

Челябинская область – 67,59;

Красноярский край – 79,74;

Кемеровская область – 85,28;

Новосибирская область – 92,42;

Томская область – 105,59;

Волгоградская область – 114,92;

Тюменская область – 139,06.

* рублей с человека в многоквартирном доме