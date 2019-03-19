2019-03-19T10:04:20+03:00
Общество

Омский губернатор - о тарифе на вывоз мусора: Если нагрузка на семьи будет большой - придется вводить льготы

Александр Бурков едва ли не впервые подробно высказался о грядущей реформе
Станислав МУХИН
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Семья из троих человек начнет платить в новой квитанции за вывоз мусора порядка 450 рублей.Семья из троих человек начнет платить в новой квитанции за вывоз мусора порядка 450 рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки до принятия тарифа на вывоз мусора в РЭК губернатор Александр Бурков впервые подробно высказался о грядущей реформе. С 1 апреля омичи будут платить за уборку отходов региональному оператору ООО "Магнит". Услуга подорожает в 3-4 раза. Компания просит тариф в 143 рубля с прописанного человека для жителей многоквартирных домов, и в 190 для частного сектора. Таким образом, семья из троих человек начнет платить в новой квитанции за вывоз мусора порядка 450 рублей.

- Когда изначально должны были начать мусорную реформу? Многие сделали это еще в 2015 году. У нас же долго выбирала регионального оператора. Это сделали только в августе прошлого года. Трижды конкурентами оспаривался конкурс по определению оператора, - высказался омский губернатор. - Я вижу тут еще гораздо большие опасения, которые касаются тарифа. Мы должны понимать, насколько тяжелая нагрузка ляжет на омские семьи. Как мы знаем, платить будут не с квадратного метра, а по количеству людей. Особенно это затронет многодетных. Если эта финансовая нагрузка из-за тарифа будет очень большой - придется вводить льготы на региональном уровне.

По словам губернатора, самые большие проблемы на селе. Даже региональный оператор признается, что до конца не понимает, как вывозить мусор из отдаленных деревень.

- Мы должны были дойти до людей на селе, чтобы узнать, как далеко от них находятся контейнерные площадки. Мы понимали, что это может быть и 1 километр. Но эту работу не выполнили, до людей не дошли - оказалось расстояния гораздо больше. Жители прямо говорят: "Мы не будем носить мусор за 5 километров!" - подчеркнул Александр Бурков.

Признал глава региона и то, что в Омской области приняты очень высокие нормативы на накопление мусора. А это напрямую влияет на размер тарифа.

- Другая проблема - у нас очень высокий норматив. И даже если мы пересмотрим их в этом году, то применять их сможем уже только в 2020 году и только тогда получится снизить финансовую нагрузку на население. Я также дал поручение главе Жилинспекции: проследить, чтобы ни одна управляющая компания не пыталась дополнительно выставить в своих платежках счета за вывоз мусора. Теперь это может делать только регоператор, - отметил Александр Бурков.

А КАК У НИХ?*

Сколько платят соседи?

Челябинская область – 67,59;

Красноярский край – 79,74;

Кемеровская область – 85,28;

Новосибирская область – 92,42;

Томская область – 105,59;

Волгоградская область – 114,92;

Тюменская область – 139,06.

* рублей с человека в многоквартирном доме

ИСТОЧНИК KP.RU

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