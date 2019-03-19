С апреля средняя омская семья начнет платить 400 рублей за мусор

С 1 апреля региональный мусорный оператор все-таки приступит к новой работе. ООО «Магнит» начнет выставлять омичам новые квитанции за вывоз мусора. Услуга подорожает в 3-4 раза: компания просит тариф в 143 рубля с каждого прописанного для жителей многоквартирных домов, 190 для частного сектора в городе и около 95 рублей на селе.

22 марта в РЭК должны озвучить окончательный тариф. Если власти согласятся с расчетами регионального оператора, то средняя омская семья из троих человек начнет платить по новой квитанции порядка 450 рублей за вывоз отходов. Однако многим непонятно, за что сибиряки должны платить больше, да и проблем в мусорной реформе хоть отбавляй. «Комсомолка» задавала наивные вопросы.

1. Почему платить будут не все?

Заявление об этом сделал губернатор Александр Бурков. Оказалось, что с апреля новые квитанции придут не всем. Самые большие проблемы сейчас с организацией вывоза мусора у властей – в сельских районах. Не понимает, как убирать отходы из отдаленных северных деревень и сам региональный оператор.

- Мы думаем, что полностью наладим вывоз мусора в течение 3–4 месяцев. Темный лес для нас – труднодоступные села за Иртышом. Заезжать туда сложно из-за непростых дорожных условий, - признался гендиректор ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

Есть и другие сложности: в муниципальных районах элементарно не хватает мусорных площадок и баков. На их покупку областное правительство уже выделило около 300 млн. рублей.

- Сейчас идут торги, кто будет поставщик контейнеров. И даже если мы 1 апреля начнем реформы, мы пока не везде сможем выставлять счета и собирать мусор, – сказал глава региона.

2. Почему у нас чуть ли не самый высокий тариф в стране?

Хоть цифры еще окончательно не утверждены, но уже понятно: платить омичи будут много. Услуга по вывозу мусора у нас в регионе окажется едва ли не самой дорогой (подробнее см. «А как у них?»). Многим жителям непонятно, почему она враз подорожает на 3-4 раза. Почти в 2 раза у нас будет тариф выше московского. Как пояснил Сергей Шевченко, в столице попросту не учитывали нормативы и никто их не считал. Там платят по-старинке, но региональному оператору.

- 91% расходов оператора не регулируется РЭК. Перевозками, видимо, будут заниматься субподрядчики, – сказала на заседании, где обсуждались цифры, заместитель директора АО «Полигон» (владеет Надеждинским мусорным полигоном) Елена Бережнова – прямой конкурент регионального оператора. - В работе с мусором фактически ничего не меняется, а цена растет втрое.

Внятного ответа от ООО «Магнит» так и не последовало.

- Цены такие, потому что люди их дали, – ответил гендиректор компании-регоператора Сергей Шевченко.

Эксперты, депутаты и даже сам губернатор (подробнее см. «Из первых уст») опасаются, что новые платежки больно ударят по кошелькам омичей.

3. Как быть с нехваткой санитарных площадок на селе?

Проблему признают даже в областном правительстве. Годами в муниципальных районах мусор вывозился стихийно. Часто его выбрасывали просто на несанкционированные свалки.

- Мы должны были там дойти до людей, чтобы узнать, как далеко от них находятся контейнерные площадки, включенные в территориальную схему вывоза. Мы понимали, что это может быть и 1 километр. Но эту работу не выполнили, до самих людей так и не дошли и их не спросили. А оказалось, что расстояния гораздо больше. Жители прямо говорят: «Мы не будем носить мусор за 5 километров!»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Если финансовая нагрузка на жителей окажется большой - придется вводить льготы»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Когда изначально должны были начать мусорную реформу? Многие сделали это еще в 2015 году. У нас же долго выбирали регионального оператора. Трижды конкурентами оспаривался конкурс. Но я вижу тут еще большие опасения. И касаются они тарифа. Мы должны понимать, насколько тяжелая нагрузка ляжет на омские семьи. Как мы знаем, платить жители будут не с квадратного метра, а по количеству людей. Особенно это затронет многодетных. Если эта финансовая нагрузка из-за тарифа будет очень большой - придется вводить льготы на региональном уровне.

Другая проблема - у нас очень высокий норматив. И даже если мы пересмотрим их в этом году, то применять их сможем только в 2020 году. Лишь тогда получится снизить финансовую нагрузку на население. Я также дал поручение главе Жилинспекции: проследить, чтобы ни одна управляющая компания не пыталась дополнительно выставить в своих платежках счета за вывоз мусора и люди не заплатили дважды. Теперь это может делать только регоператор.

ЦИФРА В ТЕМУ

1 117 000 тонн мусора будет вывозить регоператор ежегодно

А КАК У НИХ?*

Сколько платят соседи?

Челябинская область – 67,59;

Красноярский край – 79,74;

Кемеровская область – 85,28;

Новосибирская область – 92,42;

Томская область – 105,59;

Волгоградская область – 114,92;

Тюменская область – 139,06.

* рублей с человека в многоквартирном доме