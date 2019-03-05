«В ресторан не пойду - ты малолетка, в нас пальцем будут тыкать»: Подробности истории с совращением подростков омского интерната

Напомним, ЧП произошло в Полтавской адаптивной школе-интернате в Омской области. Работавшую там уборщицей 32-летнюю Снежану Борисову (имя и фамилия изменены) обвиняют в совращении двоих воспитанников учебного заведения - подростков 14 и 15 лет. Мальчики решили похвастаться «подарком» от взрослой тети на 23 февраля одноклассникам. От них о случившемся узнали педагоги, которые и обратились к правоохранителям.

- Сейчас в обстоятельствах этого дела разбирается следователь, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - Женщина находится под подпиской о невыезде.

При этом сама любвеобильная сельчанка свою вину отрицать не стала и рассказала, что связь с подростками была по обоюдному согласию. Женщина объяснила, что познакомилась со старшим из парней на улице. Он ей показался симпатичным и она дала ему свой телефон. При этом Снежана утверждает интим - да еще и с двоими - получился спонтанно. Изначальная цель знакомства была другой - нужная была компания для распития алкоголя.

В распоряжение «Комсомолки» попала переписка Снежаны с 15-летним Мишей Романовым (имя и фамилия изменены).

Миша: Не могу дождаться 23-го. Хочу нажраться в хлам.

Снежана: Я тоже жду. Осталось недолго.

Миша: Пойдем в (пишет название местной забегаловки, которая пользуется дурной репутацией у местных жителей. - Прим. авт.)

Снежана: Не, в ресторан с тобой не пойду. Мне стыдно. Ты - малолетка, на нас все пальцем показывать будут.

Миша: Тогда куда?

Снежана: Приходи ко мне домой.

И накануне дня Х женщина снова переписывалась с подростком. На этот раз, чтобы сверить планы.

Миша: Привет! Все в силе?

Снежана: Все в силе. Когда подойдешь, набери мне.

Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Ей грозит до 4 лет колонии.