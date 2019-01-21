«Комсомолка» публикует список омских маршрутов, где принимают транспортные карты

Уже четвертую неделю Омск живет по новым правилам оплаты проезда в транспорте. Тем временем, порядок в новой системе начали наводить только сейчас. Напомним, 2019 год начался для горожан с неприятного новогоднего «подарка». Из-за массового сбоя невозможно было расплатиться транспортными картами ни в каком виде общественного транспорта. Горожанам приходилось платить за поездку наличными - на 5 рублей больше, чем при безналичном расчете. Всем пассажирам, которые не смогли воспользоваться проездными, пообещали компенсировать ущерб - глава омского дептранспорта Александр Вялков даже выплатил людям 10 тысяч рублей из своего кармана.

Через несколько дней терминалы кондукторов в муниципальном транспорте настроили правильно, но с частниками вопрос остался открытым.

Но возникла еще одна проблема - из киосков «Дилижанс» пропали пенсионные и школьные проездные, за гражданскими омичам приходилось стоять в очередях по 40 минут. Как выяснилось, годовой запас транспортных карт раскупили за неделю. Некоторые горожане умудрялись зачем-то покупать сразу по пять штук. Новую партию из 60 тысяч проездных завезли только через несколько дней. Очередная - уже на подходе (Подробнее см. «Тем временем»).

- Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками, которые работают по нерегулируемым маршрутам, - рассказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Обязать их принимать проездные мы не можем. Но многие из них готовы пойти нам навстречу и перейти на безналичный способ оплаты проезда.

Таким образом, во всех муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях, а также маршрутках, которые работают по регулируемому тарифу, можно расплатиться по безналичному расчету любым удобным способом - транспортной или банковской картой или с помощью приложения на смартфоне.

Вот маршруты, где точно принимают транспортные карты, банковские карты.

Автобусы:

№№ 1, 3, 4, 8Н, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20Н, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 47Н, 49, 51, 51Н, 54, 55Н, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 78, 79, 83, 83Н, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 109, 110, 117Н, 119, 125, 201, 222, 225, 272, 303, 305, 307, 309, 335, 339, 344, 359, 362, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 411, 413, 414, 421, 424, 425, 434, 445, 503, 511, 514, 550, 703.

Троллейбусы: 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67

Трамваи: 1, 2, 4, 7, 8, 9.

В процессе подключения к системе безналичных платежей:

Маршрутки: №№ 6Н, 30, 31Н, 47Н, 58, 73, 83Н, 89Н, 110, 200, 201, 203, 303, 307, 309, 323, 331, 343, 418, 430, 500, 503

Пока не подали заявку на подключение к системе безналичных платежей:

6Н (на маршруте несколько перевозчиков, двое уже подали заявку на подключение к системе приема безналичных платежей, один нет)

68 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 8Н, 63,30,339,335, троллейбусом №3)

89Н (полностью дублируется маршрутом №89)

212 (на маршруте несколько перевозчиков, один уже принимает безналичные платежи, второй заявку на подключение к системе не подавал)

275 (частично дублируется на пути следования маршрутами №№ 22, 8Н, 64, 418)

276 (частично дублируется на пути следования маршрутом № 29)

302 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 344, 413, 414, 14, 21, 394)

312 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 12, 101, 550, 392, 97)

319 (частично дублируется на пути следования маршрутами 20Н, 64)

331 (на маршруте несколько перевозчиков, один уже подал заявку на подключение к системе приема безналичных платежей, второй нет. Дублируется на пути следования маршрутами №№ 49, 392, 61, 411, 503, 225)

343 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 103, 97, 201, 109, 307)

345 (полностью дублируется маршрутом №90)

346 (частично дублируется на пути следования маршрутом №69)

350 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 503, 414, 72, 335, 30 ,339)

353 (на большем пути следования дублируется маршрутами №№ 47Н, 392)

385 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 4, 550, 49, 418, 69, 110, 335, троллейбус №4)

387 (на большем пути следования дублируется маршрутами №№ 20Н, 47Н)

393 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 22, 63, 8Н)

415 (принимает банковские карты, но не принимает транспортные)

418 (на маршруте несколько перевозчиков, двое уже принимают безналичные платежи, один подал заявку на подключение к системе приема безналичных платежей, четвертый заявок не подавал)

430 (на маршруте несколько перевозчиков, один уже принимает безналичные платежи другой нет)

470 (на маршруте несколько перевозчиков, один уже принимают безналичные платежи, двое заявок не подавали. Дублируется на пути следования маршрутами №№ 22, 109, 307)

500 (на маршруте несколько перевозчиков, один уже принимает безналичные платежи, один подал заявку на подключение к системе приема безналичных платежей, еще один заявок не подавал)

568 (дублируется на пути следования маршрутами №№ 30, 339, 335, троллейбусом № 3).

Также обещают, что до конца года весь общественный транспорт города переведут на безналичный расчет. После того, как у перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам закончатся договоры, с ними будут заключать новые - уже только по регулируемым.

ВАЖНО

Директор департамента транспорта мэрии Омска Игорь КОЖУХОВ:

Что делать, если в муниципальном транпорте не приняли проездной?

- С большинством перевозчиков горадминистрации удалось достичь договоренности. Но если такое понимание есть у владельцев маршрутов, то каждого конкретного водителя ни им, ни нам проконтролировать физически невозможно. Если на маршрутке есть логотип, говорящий, что в ней можно расплатиться транспортной картой, а водитель проездной не принимает, это нарушение. В салонах большинстве маршруток есть номер владельца маршрута - пассажир может смело звонить ему и сообщать о сложившейся ситуации. Вероятно, после этого у водителя вопросов по оплате не будет. В крайнем случае, если он рассказывает о сломанном терминале, можете ехать бесплатно - это не ваша вина, что он не может принять оплату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных

На сайте госзакупок омское предприятие «Пассажирсервис» разместило два лота на закупку еще 60 тысяч транспортных карт. С введением с первого января новой системы оплаты в транспорте такие карты пользуются огромным спросом у омичей. В киосках продажи электронных проездных омичи продолжают стоять в очередях, чтобы купить проездные, по которым проезд можно оплатить со скидкой.

Школьный, студенческий и пенсионный проездной продают за 50 рублей, гражданский стоит 100 рублей. Их можно приобрести в киосках «Дилижанс» и «Роспечать», там же их можно пополнить. Также положить деньги на проездной можно через Сбербанк-Онлайн. (Подробнее...)