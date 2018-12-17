С 1 января проезд в половине маршруток обойдется омичам в 30 рублей

Напомним, уже с 1 января транспортную систему Омска ждут существенные изменения. Теперь все поездки - и на общественном транспорте, и у частников - будут стоить 25 рублей по безналу и 30 за наличные. Объяснили это необходимостью бороться с сокрытием доходов перевозчиками. Электронные переводы позволят сделать систему прозрачнее, а, значит, есть надежда, что налоговые поступления в бюджет города увеличатся.

ВСЕ МАРШРУТКИ ОБОРУДУЮТ РИДЕРАМИ ДЛЯ КАРТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОД

Но в простой, казалось бы, системе тут же появились подводные камни. До перехода на новую оплату осталось две недели, а большинство маршруток так и не переоборудования для приема проездных и электронных карт. Как выяснилось, к часу Х в общей сложности готова только половина микроавтобусов - причем, подавляющее большинство из них муниципальные. «Комсомолка» попыталась разобраться, как это может отразиться на пассажирах.

- Сколько маршруток у частных перевозчиков смогут принимать проездные, сейчас вам не скажет никто, - не слишком обнадежил глава дептранспорта Александр Вялков. - К какой дате именно они перейдут на новую систему, пока также не понятно. В любом случае, они должны сделать это до начала 2020 года, когда всех перевозчиков переведут на регулируемый тариф. С теми, у кого не будет соответствующего оборудования, просто не заключат муниципальные договоры.

Уверенности в том, что владельцы маршрутов не будут тянуть до последнего и возить людей за наличные, ссылаясь на отсутствие в салонах ридеров для проездных и карт, нет. Чтобы избежать неразберихи, депутаты горсовета уже, например, предложили помечать транспорт, где можно расплатиться по безналу, специальными наклейками. В дептранспорта идею восприняли хорошо и согласились подумать над дизайном. Заверили, что их оплачивать печать будут не из карманов омичей.

ОМИЧИ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ, ПОПОЛНИВ ПРОЕЗДНЫЕ ДО 1 ЯНВАРЯ

Также у омичей много вопросов по поводу пользования проездными - их много видов и почти все действуют по-новому.

- Старые проездные будут действовать наравне с новыми, никаких специальных покупать людям не придется, - объяснил Александр Вялков. - По школьному проездному поездка обойдется в 15 рублей, по пенсионному и студенческому - 18 рублей, по гражданскому - 25 рублей.

- При пересадке в течение 45 минут вторая поездка бесплатна для всех видов проездных?

- Нет, только для гражданских. Всем остальным вторую поездку придется оплачивать.

- А получится ли сэкономить, если в конце года купить какое-то количество поездок на следующий год. Или они сгорят?

- Да, сделать так можно. Вы же оплачиваете не за промежуток времени, а за поездки. Поэтому, даже после повышения стоимости проезда, пересчета не будет и их количество не изменится у вас на проездном.

Добавим, купить и пополнить проездные билеты можно в каждом районе города. С подробным списком точек продажи можно ознакомиться здесь.