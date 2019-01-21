В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-21T08:27:25+03:00

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На сайте госзакупок омское предприятие «Пассажирсервис» разместило два лота на закупку еще 60 тысяч транспортных карт. С введением с первого января новой системы оплаты в транспорте такие карты пользуются огромным спросом у омичей. В киосках продажи электронных проездных омичи продолжают стоять в очередях, чтобы купить проездные, по которым проезд можно оплатить со скидкой.

Согласно информации на портале госзакупок, Омск покупает 40 тысяч гражданских проездных и 20 тысяч льготных. Несмотря на постоянные поставки карт, их все равно не хватает. Всего в 2018-2019 годах было закуплено 114 тысяч электронных проездных, очевидно, что этого недостаточно для города миллионника.

Школьный, студенческий и пенсионный проездной продают за 50 рублей, гражданский стоит 100 рублей. Их можно приобрести в киосках «Дилижанс» и «Роспечать», там же их можно пополнить. Также положить деньги на проездной можно через Сбербанк-Онлайн.