Бывшего омского министра Меренкова будут судить по новому обвинению

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-02T10:18:47+03:00

На этот раз его обвиняют в хищении более 1 млрд

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История бывшего омского министра имущественных отношений напоминает плохой детектив. Сначала его судили за махинации с землей в Чукреевке. Напомним, он, будучи на тот момент заместителем директора депимущества, проворачивал эти операции c 2008 по 2012 годы вместе со своим тогдашним руководителем Юрием Гамбургом. Их обвиняли в незаконной продаже по заниженной стоимости 24 участков в Чукреевке общей площадью 5,5 га. Но в 2014 году Меренкову удалось сбежать от следствия. Он вышел из больницы, где лечился, в одних тапочках и исчез. Обнаружился только спустя два года - он сам явился к следователю. Как выяснилось, все это время он скрывался в Москве.

Обоих - и Юрия Гамбурга, и Вадима Меренкова - признали виновными в превышении должностных полномочий. Первый уже вышел на свободу по УДО, второй отбывает наказание - его осудили на 4,5 года лишения свободы.

Тем временем, накануне региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по еще одному уголовному делу в отношении бывшего омского министра. Статья та же - «Превышение должностных полномочий».

Следствием установлено, что в январе 2008 года депимущества, где тогда работал Меренков, и компания «Стройбетон» заключили договор купли-продажи права на аренду девяти земельных участков для под застройку. По условиям, с рассрочкой до 2010 года предприниматели должны были выплатить более 1 млрд рублей. Но к сентябрю 2009 года организация перечислила только 234 млн.

Депимущества подал иск о взыскании с общества задолженности и неустойки. Вадим Меренков, бывший тогда первым замом директора департамент подписал мировое соглашение с должником. При этом условия были поразительные. Меренков «простил» задолженность более, чем в 1 млрд рублей - столько к тому времени набежало с процентами. Арбитражный суд утвердил данное соглашение.

Тем временем, договор аренды не расторгли. По сути, город подарил застройщику девять земельных участков.

- В целях возмещения причиненного муниципальному бюджету ущерба заместитель прокурора Омской области предъявил в рамках уголовного дела гражданский иск, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - После вручения бывшему чиновнику копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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