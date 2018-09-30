Омский экс-министр Меренков намерен обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-30T09:53:04+03:00

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Защита бывшего омского министра имущественных отношений Вадима Меренкова подала апелляцию на недавнее решение суда. Напомним, Меренкова признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 4,5 годам колонии. Но часть срока он уже отбыл в СИЗО.

Кроме того, по новым правилам день, проведенный в следственном изоляторе, засчитывается теперь за 1,5 дня в колонии. Судя по всему, защита будет добиваться пересчета отбытого срока. Получается, что в общей сложности Меренков уже содержится в заключении 3 года и имеет право просить об условно-досрочном освобождении. Если ходатайство адвоката Андрея Мотовилова удовлетворят, то бывший чиновник может выйти на свободу уже в ближайшее время.

Напомним, пересчета отбытого срока сейчас добивается и другой фигурант по этому делу Юрий Гамбург. Он уже вышел из колонии, но статус условно-досрочно освобожденного налагает некоторые ограничения. Например, он обязан отмечаться у инспектора и не может без разрешения покинуть Омск. Поэтому бывший вице-губернатор добивается погашения судимости.

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Закончилась история с обвинением, побегом от следствия и добровольным возвращением в бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова. Он признан виновным в совершении 8 преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». (Подробнее...)