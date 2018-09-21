Экс-главу минимущества Омской области Меренкова приговорили к 4,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-21T10:55:22+03:00

Несмотря на непрекращающиеся вспышки фотокамер, арестованный Меренков не скрывал улыбки и держался довольно хладнокровно. ФОТО: К. Максимов

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Закончилась история с обвинением, побегом от следствия и добровольным возвращением в бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова. Он признан виновным в совершении 8 преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным сотрудниками УФСБ России по Омской области. Следствием было установлено, что в 2008 - 2012 годах Меренков, будучи первым заместителем директора депимущества омской мэрии вместе со своим начальником Юрием Гамбургом способствовал передаче по заведомо заниженной стоимости 24 участков общей площадью 5,5 га на Левобережье. Земля перешла к подконтрольным им фирмам. В том числе участок площадью более 21 га отдали, якобы, «под огороды» коммерческой организации ООО «Крона».

А после землю продали по гораздо более высокой стоимости под застройку индивидуальных коттеджей. В результате бюджетам города Омска и Омской области причинен ущерб более, чем в 200 млн рублей. Также Меренков, став директорой департамента имущественных отношений так же передал в собственность еще два участка, причинив ущерб на сумму 10 млн рублей. Кроме того, с 2009 по 2012 годы он не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом, переданным возглавляемым им департаментом в аренду ОАО «ОмскВодоканал». В результате бюджет города не досчитался около 884 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков сбежал от следствия прямо из больницы, где проходил лечение. 29 сентября 2016 года беглый чиновник самостоятельно явился в следственные органы. Как выяснилось, все это время он скрывался в Москве. В ноябре 2017 года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

- В ходе следствия и в суде Меренков не признал вину, но собранная следствием доказательственная база позволила суду сегодня вынести приговор, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Ранее, во время судебного рассмотрения дела, судом было прекращено уголовное преследование Меренкова по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Пока шло следствие Меренков провел в заключении 2 года. Теперь суд приговорил его еще к 4 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года.

Напомним, что в июне 2016 года соучастник преступления - бывший вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург - был осужден за должностных полномочий. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но он уже условно-досрочно освобожден.

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Наверное, ни одного другого омского чиновника следователи не хотели так сильно увидеть в последние 2 года, как экс-министра имущественных отношений региона Вадима Меренкова. Чиновник исчез из столичной клиники в марте 2014 года, когда ему должны были предъявить обвинение в махинациях с землей. (Подробнее...)