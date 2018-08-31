Щенок, которого хозяйка бросила в огонь, скончался в омской клинике

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-31T09:50:20+03:00

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В омском мини-приюте для животных "Мокрый нос" сообщили печальную новость - в ветеринарной клинике скончался щенок, которого зоозащитники спасли под Новосибирском.

Напомним, в селе Верблюжье, что находится в Новосибирской области, местная жительница бросила щенка в бак с горящим мусором за то, что тот помешал ей пройти. Когда очевидцы попытались вытащить визжащего зверька, хозяйка мешала это сделать. Затем она посадила маленького пса на цепь и оставила на несколько дней на жаре. Когда зоозащитники смогли вызволить бедолагу, состояние зверька было ужасным. Нику (такую кличку дали щенку-девочке. - Прим. Авт.) привезли в клинику при омском ветеринарном институте. Приют "Мокрый нос" организовал сбор средств, и, казалось, животное пошло на поправку...

- У нас ужасные новости, Ники не стало... - огорошили зоозащитники сегодня. - Скорее всего, не выдержало сердечко... Подробности узнаем после патолого-анатомической экспертизы.

Новосибирские полицейские сейчас проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. К хозяйке щенка приходил участковый, но, пока что дальше этого дело не сдвинулось.

ПОДРОБНОСТИ

Омичи спасают щенка, которого хозяйка бросила в горящую бочку (Далее...)