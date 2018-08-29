Неравнодушные сибиряки требуют наказать девушку, бросившую щенка в огонь

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T09:40:22+03:00

Выжившего малыша лечат в омском ветеринарном институте, а сочувствующие собирают помощь на лекарства для него

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Рассказ о маленьком щенке Нике, которого живодерка едва не сожгла заживо, прогремела на всю Сибирь. Эта история началась в маленькой деревушке Воробьево под Новосибирском. Среди дня местная жительница Ольга Евсеева* бросила в бочку с горящим мусором щенка.

«ПСИХИКА СЛОМАНА: ЕЙ СТРАШНО И БОЛЬНО»

Очевидцы рассказывают: животное просто помешало сельчанке пройти. Тут же девушка сгребла хвостатого в охапку и бросила в контейнер, в котором горел мусор. Послышался полный отчаяния визг – маленький зверек, размером с кошку, пытался выбраться из огня, но не мог допрыгнуть до края и только верещал от ужаса и боли. На помощь бросились проходившие мимо дети. Ольга загородила бочку от детворы, не давая вызволить собаку. Четверо подростков прорвались через «заслон» и выхватили песика.

«Смилостивившись», хозяйка забрала щенка, посадила на цепь во дворе и несколько дней держала на жаре. Когда к частному дому начали приходить зоозащитники, Евсеева вышвырнула больное животное за калитку. К ужасу подобравших щенка людей, его лапы за несколько дней начали гнить, внутри уже копошились опарыши…

Эта история закончилась почти благополучно. Спасенного и напуганного зверька привезли в омский ветеринарный институт. Там «айболиты» убрали отмершие ткани, обработали жуткие ожоги… Сейчас кроха находится в стационаре, а неравнодушные сибиряки охотно переводят деньги ему на лечение и восстановление.

Кстати, спасенный щенок оказался девочкой, ей дали имя Ника.

- Сегодня малышка покушала с аппетитом, - рассказали в мини-приюте «Мокрый нос».

Именно туда, в собачий приют, после ветклиники собака отправится на передержку.

– Приют с медуходом, там Ника будет долечиваться, пройдет реабилитацию и, если потребуется - социализацию, ведь психика малышки сломана на данный момент, ей страшно и больно. Последний этап - пристройство Ники в адекватную и ответственную семью. Естественно, по договору, - говорят зоозащитники.

Сегодня Ника идет на поправку. Фото: мини-приют "Мокрый нос"

СЕЛЬЧАНЕ ТРЕБУЮТ ЗАВЕСТИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Между тем, сибиряки требуют наказать ту самую Ольгу Евсееву, едва не убившую на глазах у детей зверька. После первой публикации «Комсомолки», люди буквально забросали заявлениями местное МВД через электронный сервис приема обращений.

Жители Верблюжьего рассказывают, что Ольге Евсеевой всего-то лет 19-20.

- Она приезжая, откуда именно, никто не знает. Плохоговорящая и живет с глухонемым. Самое страшное, что в их семье есть ребенок, сын этого мужчины, - передают по сарафанному радио сельчане.

Фото: мини-приют "Мокрый нос"

Очевидцы, видевшие, как Ника едва не сгорела заживо, уже написали заявление в полицию. К Ольге даже нанес визит участковый, но той не оказалось дома.

Привлекут ли девушку к ответственности за большой вопрос, ведь далеко не все живодеры в итоге оказываются на скамье подсудимых. «Комсомолка» следит, чем завершится эта история, и сможет ли спасенная детьми Ника найти себе любящих и добрых хозяев.

* Фамилия изменена

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