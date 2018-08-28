Омичи спасают щенка, которого хозяйка бросила в горящую бочку

СЕГОДНЯ 06:17 2018-08-28T06:18:45+03:00

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О страшном и леденящем кровь случае рассказали в социальных сетях зоозащитники. В селе Воробьево, что находится под Новосибирском, местная жительница едва не убила щенка. Сельчанка бросила животное в бочку с горящим мусором. Причем сделала это на глазах у прохожих, на глазах у детей. По словам очевидцев, маленький щенок не угодил женщине только тем, что мешал ей пройти.

- Дети пытались вытащить щенка из огня, но эта мадам не давала подойти к бочке, орала матом. Как и кто вытащил собаку неизвестно, но спасибо огромное этому человеку, - рассказывают жители Воробьево. - Односельчане естественно осудили Ольгу и чтобы избежать дальнейших конфликтов, она принесла сожженного щенка к себе во двор и посадила на цепь. Естественно никакая помощь и лечение собачке не оказывались.

Как только информация о происшествии разлетелась по социальным сетям, к делу подключились зоозащитники. Когда они приехали к хозяйке пса, та попросту вышвырнула бедолагу за калитку: мол, нате, сами разбирайтесь. Оказалось, что без лечения щенку стало совсем плохо: у живого создания на жаре попросту гнили обоженные ноги. Неравнодушные люди оказали измученному зверьку первую помощь, обработали раны и перевезли в Омск.

- Щенок осмотрен в клинике ветеринарного института, там же он оставлен в стационаре. Состояние собаки, не оставило равнодушным никого… - говорят в омском мини-приюте "Мокрый нос", куда попал жертва живодерки. - Маленькая коробка, а из нее выглядывает симпатичная, лопоухая мордашка с обожженным носом. Вроде не так и страшно. Но стоит заглянуть в коробку поглубже, и мороз по коже … Там лапы, сожженые почти до кости... все четыре лапы... От такого вида перестаешь дышать.

Фото: мини-приют "Мокрый нос"

Врачи убрали омертвевшие ткани, наложили повязки. Зоозащитники оплатили лечение малыша, но, говорят, что хвостатому пациенту в условиях стационара понадобится еще долгое и дорогостоящее лечение. Когда спасенный зверек сможет снова встать на лапы - прогнозов не дают.

Всех, кто готов помочь сожженному заживо щенку. просят обращаться напрямую к куратору Наталье Новак. Связаться с ней можно по телефону 8(983)564-62-93.