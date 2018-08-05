2018-08-05T12:40:56+03:00
Общество

Жителю Омска, умирающему в Германии, сделали операцию

Родным Руслана Сабаралеева удалось добиться, чтобы ему выделили специальный самолет для транспортировки
Анна МИКУЛА
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Руслан с женой целый год копили деньги, чтобы показать детям Германию.Руслан с женой целый год копили деньги, чтобы показать детям Германию.Фото: СОЦСЕТИ
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Забрезжил просвет в истории с омичом Русланом Сабаралеевым, который уже три недели медленно умирает в Германии. Напомним, 31-летний мужчина в женой и двумя маленькими дочками приехал в гости к родственникам в город Леер. Через несколько дней его с острым приступом панкреатита увезли в местную больницу. Боли были настолько сильными, что мужчину ввели в медикаментозную кому. Но состояние его от лечения только ухудшилось. В итоге врачи поставили и вовсе пугающий диагноз, требующий срочного удаления поджелудочной железы и еще две другие сложные операции на желудке и кишечнике.

При этом медицинская страховка закончилась, а сумма выплаты в 35 тысяч евро не покрыла счет, который выставила больница. Сабаралеевы остались должны еще 12 тысяч евро. В долг Руслана там лечить отказались, оставив его подключенным только к жизненно важным аппаратам. По сути дела, оставили медленно умирать.

Тем временем, родные мужчины били во все колокола - обращались в российское посольство в Германии, в федеральное и региональное министерства здравоохранения. Подключили российских и даже немецких журналистов. Простые люди начали активно помогать и за несколько дней смогли собрать более 1,2 млн рублей. Тем временем, чиновники ушли в оборону.

- Только после того, как появилась статья, буквально через два часа Саше (жена Руслана. - Прим. авт.) на сотовый лично позвонил региональный министр здравоохранения Стороженко. Спасибо ему большое! Он хотя бы часть наших проблем решил сразу, - рассказывает сестра Руслана Нуржиян Флек. - В тот же день вечером выделили специальный медицинский самолет, на котором Руслана доставили в Ганновер - в Россию везти не рискнули, очень тяжелое состояние. Там его уже ждали в больнице. Хирург не стал ни о чем спрашивать, срочно повезли на операцию. Говорит: «Мое дело спасти человека - а с деньгами решайте потом». Правда, в российском посольстве нам уже сказали не расслабляться и искать деньги. Оплачивать лечение предстоит нам самим.

Пока Руслану сделали одну, жизненно важную операцию. Впереди еще две. Но уже сейчас врачи дают хороший прогноз. Говорят, что состояние пациента стабильное.

Семья Сабаралеевых живет небогато. Даже на поездку в Германию они копили целый год - мечтали показать двум дочкам другую страну. Сейчас родные уже заняли у всех своих знакомых. На беду, казалось бы, чужих людей откликнулись и неравнодушные люди из Омска, Москвы, Тюмени, Севастополя, Новосибирска, Уфы, Ростова-на-Дону, нескольких немецких городов. Но собранных денег пока не хватает на оплату даже части долга.

Узнать, как помочь, можно здесь .

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