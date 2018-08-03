Россиянин из Омска медленно умирает в немецкой клинике: Сутки в больнице стоят 3 тысячи евро

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-03T11:43:29+03:00

Жизнь Руслану Сабарлееву может спасти операция. Но в Германии ее делать отказываются из-за долгов семьи, а добиться спецборта МЧС пока не получается [видео]

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Пугающие новости продолжают приходить из немецкого городка Леер, где сейчас находятся семья Сабаралеевых из Омска. Напомним, 31-летний глава семьи Руслан с приступом острого панкреатита попал в реанимацию и находится в медикаментозной коме. За три недели врачам так и не удалось снять воспаление -ситуация со здоровьем мужчины только ухудшилась. А 3 августа у сибиряка закончилась медицинская страховка.

«РАЗБИРАЙТЕСЬ С ЭТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ САМИ»

Сейчас нужно делать срочную операцию или решать вопрос с транспортировкой на родину.

- Страховая компания выплатила положенные по договору 35 тысяч евро, и на этом все, - рассказала жена омича Александра Сабаралеева. - Теперь они мне постоянно звонят и сообщают о перерасходе на лечение на 12 тысяч евро. Требуют, чтобы мы разбирались с этим долгом сами. Одновременно пришли анализы Руслана - у него начали отказывать почки. В Омске он даже на учете у врача не стоял не было никаких проблем. А сейчас его довели уже до панкреонекроза. Врачи рекомендуют делать операцию в течение ближайших 24 часов. Иначе просто будет поздно. В Леере и даже в Бремене за нее не берутся - слишком большая вероятность летального исхода. Надо будет делать, по сути, сразу несколько операций за раз - на поджелудочной железе и кишечнике.

Сейчас семья ищет клинику уже в Германии, которая согласится взяться за сложного пациента и при этом сможет сделать операцию в долг - денег, чтобы оплатить ее сразу у семьи нет. Как выяснилось, Сабаралеевы целый год копили на первую поездку за границу - хотели показать своим двум дочкам новую страну. Рассчитывали, что оба родителя здоровые и обычной медтраховки им вполне хватит...

На сайте страховой компании «Благосостояние», с которой заключили договор Сабаралеевы, в условиях значится, что клиентам обеспечивают не только лечение в экстренных случаях, но и транспортировку на родину.

- На самом деле, каждый случай рассматривается индивидуально. Мы только продаем полисы. Размер конкретной помощи определяет ассистенская компания, которая занимается компенсациями. И необязательно заключенный договор гарантирует доставку пациента в Россию, - довольно туманно объяснила «Комсомолке» правила консультант прямой линии страховщика.

РОДНЫЕ ЗАПИСАЛИ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

В консульстве Германии в Новосибирске, которое курирует Омск, сообщили: занимаются только оформлением виз, а что делать в такой ситуации, ответить затруднились. Также пока нет никакой информации и из Центра медицины катастроф и федерального минздрава, которые решают вопрос с предоставлением специального медицинского борта, чтобы привезти Руслана в больницу Москвы или Омска. Родным говорят только, что это может затянуться еще на несколько дней. Ситуация осложняется тем, что для Руслана счет идет на часы...

- Я уже не знаю, куда обращаться. Мы везде написали запросы, где рассказали, что счет идет уже на часы. И ни откуда нет ответа. Из России с нами пока связались только вы, - объясняет "Комсомолке" жена омича. - Не могут же просто бросить человека в чужой стране. Ну, не могут переправить медицинским самолетом в россию, пусть наши врачи прилетят сюда, чтобы помочь. Что-то же надо делать! В клинике Леера уже вчера грозили отправить Руслана на улицу, пока еще оставили в реанимации. Но сейчас отключили от половины аппаратов, оставили только жизненно важные. Никаких лекарств ему не дают.

Чем дольше Руслан остается в немецкой клинике, тем больше растет долг его семьи. День в больнице обходится Сабарлеевым, по их словам, в 3 тысячи евро. Для них это космическая сумма.

Тем временем, снимать сюжет про омича, попавшего в беду сняли немецкие телевизионщики. Местные журналисты сейчас пытаются найти клинику, где готовы оказать помощь Руслану - пока везде отказывают. Родные в Омске создали петицию на сайте Change.org, где просят помочь вернуть россиянина на родину.

Узнать, как помочь Руслану Сабаралееву, можно здесь.

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Беда случилась с 31-летним омичом Русланом Сабаралеевым в немецком городке Леер. Туда семья вместе с маленькими детьми приехала погостить к родным жены. Прилетели 6 июля, а через несколько дней главе семейства резко стало плохо. Его увезли в местную клинику, врачи поставили диагноз – острый панкреатит, но пообещали снять воспаление и поставить пациента на ноги. (Подробнее...)