«Спасти жизнь за 24 часа»: Омича, попавшего в реанимацию в Германии, грозят через сутки отключить от аппаратов

2 Авг. 13:08 2018-08-02T13:23:07+03:00

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Беда случилась с 31-летним омичом Русланом Сабаралеевым в немецком городке Леер. Туда семья вместе с маленькими детьми приехала погостить к родным жены. Прилетели 6 июля, а через несколько дней главе семейства резко стало плохо. Его увезли в местную клинику, врачи поставили диагноз – острый панкреатит, но пообещали снять воспаление и поставить пациента на ноги.

- Не знаю, о чем мы тогда думали, - сокрушается жена Руслана Александра. – Наверное, поверили им. Но ситуация только ухудшалась – живот сильно увеличился в размерах из-за воспаленной поджелудочной железы, он начал отекать. Боли были страшные, потом начались уже галлюцинации и психоз. Пришлось вводить мужа в искусственную кому. За три недели его состояние никак не изменилось. А накануне нас поставили перед фактом – 3 августа заканчивается наша медстраховка. Грозят просто отключить мужа от аппаратов.

Руслан работает в дорожном хозяйстве, Александра - продавец. Больших денег в семье, где растут двое ребятишек, разумеется, нет. Между тем, счет, который им могут выставить за лечение за границей, просто неподъемным. Родные омича уже обратилась за помощью в российское консульство в Германии, там им посоветовали обратиться в центр медицины катастроф. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили «Комсомолке» - такое заявление действительно зарегистрировано, пациент реальный. Уже есть распоряжение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой оперативно разобраться в ситуации.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Вот только для семьи Сабарлеевых счет идет буквально на минуты.

- Сейчас нам необходимо разрешение минздрава на предоставление медицинского спецборта МЧС для транспортировки Руслана домой. Нам сказали, что обычно такие вопросы решаются чуть ли не в течение месяца, но обещали ускорить этот процесс до недели. Но и это слишком долгий срок – мужа уже завтра попросят из больницы. Без аппаратов он не сможет выжить. Пока мы в панике и даже не представляем, как разрешить эту проблему. Даже узнавали, во сколько обойдется транспортировка омича домой. Сумму назвали космическую – 55 тысяч евро (около 4 млн рублей). У нас таких денег нет.

Семья Руслана Сабаралеева пытается договориться с клиникой, чтобы его хотя бы не отключали от аппаратов, пока не решится вопрос с транпортировкой. Но проблема оказалась еще и в другом – состояние пациента резко ухудшается, ему нужна срочная операция. Сделать ее смогут только в крупном городе – например, в Мюнхене. Это также стоит очень дорого. Родные омича уже нашли клинику в Омске, готовую помочь бесплатно и в ближайшее время. Так что важнее всего сейчас доставить его домой. Но как это сделать, пока не понятно. В минздраве пока не готовы пообещать, что смогут ускорить процесс с оформлением бумаг.

Тем временем, друзья и коллеги по работе попавшего в беду омича уже начали собирать для него деньги на лечение. Делают переводы и совсем незнакомые люди. Узнать, как помочь можно у сестры Руслана Сабаралеева Юлии Гавриш.