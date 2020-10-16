В Омске завершены поиски подростка из Новосибирска, который пропал еще в конце лета

Виталия Некрасова искали больше двух месяцев в двух областях Омской и Новосибирской. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

История поисков Виталия Некрасова началась в конце лета. Тогда подросток пропал из дома бабушки, к которой приехал погостить на летние каникулы. Женщина сообщила в полицию о пропаже внука 5 августа. Тогда полиция предполагала, что подросток мог отправиться домой в Новосибирск, где постоянно жил с родителями, на автобусе, но эта версия не подтвердилась.

Парня искали в окрестностях села Сорочино в Калачинском районе, прочесывали заброшенные дома и ближайшие леса, но результатов не добились. Отчаявшаяся мать мальчика даже записала видеообращение к сыну в соцсетях, в надежде, что он увидит и вернется.

- Мы с папой тебя очень любим, вернись, пожалуйста. Все будет хорошо, - говорила женщина. Но пророческими ее слова, к сожалению, не стали. В конце лета активные поиски прекратились, а потом начались снова.

Масштабную поисковую операцию начали омские поисковые отряды несколько дней назад, 12 октября. Более 100 волонтеров прочесывали леса и водоемы вблизи села, откуда пропал Виталя. К поискам подключили даже кинологов с собаками. За два дня полиция и волонтеры прочесали 30 квадратных километров, но мальчика не нашли.

Волонтеры прочесали 30 квадратных километров в поисках Некрасова. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня стало известно, что волонтеры на окраине одного из сел Калачинского района нашли тело подростка, похожего на Виталия Некрасова. Тело обнаружили рядом с вышкой сотовой связи, и следователи предполагают, что причиной смерти могло стать падение с высоты.

- Днем 16 октября на окраине одного их населенных пунктов Калачинского района Омской области обнаружено тело подростка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия. Для установления его личности следователем СУ СК России по Омской области назначена молекулярно-генетическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омкой области.

В группе поискового отряда "Доброспас" также появилась информация о завершении поисков Виталия. "Найден. Погиб." - написали волонтеры, а также принесли соболезнования семье подростка.