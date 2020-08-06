Мать пропавшего в Омске подростка из Новосибирска записала видообращение

Для поисков Виталия Некрасова в Омск приехала его мать. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уже несколько дней в Омской области ищут 16-летнего подростка. Он ушел из дома в селе Сорочино Калачинского района 3 августа и до сих пор не вернулся. О его пропаже заявила бабушка, к которой Виталий Некрасов приехал отдохнуть на лето из Новосибирска.

Сегодня в соцсетях появилось видеообращение матери мальчика. Она записала его в надежде, что сын увидит и вернется. Для его поисков женщина специально приехала в Омск. Судя по всему, в семья случилась какая-то ссора.

- Я очень тебя прошу, отзовись. Найди способы связаться со мной или с папой. <...> Мы тебя очень любим. Не надо прятаться, - говорит в видео женщина.

Поиски 16-летнего Виталия Некрасова продолжаются. Напомним его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий. В день ухода был одет в футболку темно-синего цвета, шорты красного цвета с изображением пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

Если вам известно что-нибудь о месте нахождения подростка, сообщите в полицию.