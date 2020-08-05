Ищут потерявшегося подростка из Новосибирска, гостившего в Омской области у родных
В полицию обратилась жительница села Сорочино. Она сообщила, что пропал 17-летний подросток Виталий Некрасов. Постоянно он проживает в Новосибирске с родителями, а в Омскую область приехал на лето погостить к родственникам.
В пресс-службе полиции сообщают, что парень может ехать автостопом в сторону Новосибирска, домой. Но также не исключают возможности его нахождения где-то недалеко от села. Уже обследуют близлежащие к деревне озера, леса и заброшенные здания. Об организации поисков подростка также сообщали волонтеры в соцсетях.
Особые приметы Виталия Некрасова: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий. В день ухода был одет в футболку темно-синего цвета, шорты красного цвета с изображением пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.
Если вам известно что-либо о месте нахождения подростка, сообщите в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU