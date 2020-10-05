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В Омской области завершены поиски пенсионера, который пять дней блуждал по трассе

Никто из проезжавших мимо не остановился, чтобы помочь
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Родные не могли сдержать слез, когда нашли пропавшего. Фото: "ЛизаАлерт"

Родные не могли сдержать слез, когда нашли пропавшего. Фото: "ЛизаАлерт"

В Омской области завершились поиски 62- летнего Александра Куянов, который пропал из дома в начале октября в Тюкалинском районе. Сначала родственники не беспокоились о дедушке, у него был с собой телефон, по которому он регулярно связывался с домашними и сообщал о своем месте нахождения. В последний раз пенсионер позвонил домой и сообщил, что уже вышел на дорогу к дому.

Хватились его 1 октября, когда со времени последнего звонка прошло уже более суток. Телефон разрядился и больше не было никакой возможности связаться с Александром.

Место для поисков было не самым простым, вокруг родной деревни Кутырлы, сплошной лес. Хоть мужчина и говорил, что вышел на дорогу, он мог легко с нее свернуть и заблудиться в лесу. Многие омичи уже терялись в лесах этой осенью и не могли выбраться самостоятельно. Поэтому активисты из поискового отряда стали прочесывать не только дороги, ведущие к деревне, но окрестные лес. Поисковики надеялись, что дедушку подберут неравнодушные люди и отвезут в больницу, но обзвон показал, что никого похожего в медицинские учреждения не поступало.

Прохладная погода пришла в регион уже давно, а в последнее время по-ночам и вовсе наблюдались заморозки и густой туман. По свидетельствам родственников, дедушка Саша был тепло одет, когда уходил из дома. Поэтому спасатели рассчитывали, что пенсионер не замерзнет на улице. На это и оставалось надеяться, когда поиски на давали успехов на протяжении нескольких суток.

По ночам предполагаемые места поисков накрывал плотный туман и становилось очень холодно. Фото: "ЛизаАлерт"

По ночам предполагаемые места поисков накрывал плотный туман и становилось очень холодно. Фото: "ЛизаАлерт"

- По дороге находим свидетелей. Они видели, как дедушка шел по Тюкалинской трассе. Проехали по всей трассе до самой деревни, но дедушку так и не нашли. Искали видеокамеры по пути, камеры есть, но, к сожалению, нам не везде разрешили их просмотреть, - рассказывают в отряде "ЛизаАлерт" о трудностях в поисках Куянова.

Ориентировки расклеили во всех ближайших деревнях, но никаких результатов это не давало. Никто не видел Александра Куянова. Он уже не одну ночь провел на улице и поисковики опасаются, что это не прошло бесследно для его здоровья. Но утром 3 октября в отряд позвонили жители села Старосолдатское. Они на 100% были уверены, что недавно видели пенсионера, проходящим по одной из улиц.

Дедушку нашли на дороге. Он снова и снова пытался попасть домой самостоятельно. Фото: "ЛизаАлерт"

Дедушку нашли на дороге. Он снова и снова пытался попасть домой самостоятельно. Фото: "ЛизаАлерт"

К счастью, дедушку Сашу успели задержать недалеко от села, пока он не ушел дальше. Как рассказывают в отряде "ЛизаАлерт" мужчина был дезориентирован и очень переживал, что доставил всем много хлопот. Оказалось, мужчина в общей сложности 5 дней бродил по трассе туда-сюда, пытаясь найти дорогу домой. Он не сворачивал глубоко в лес, заходил в разные деревни, но никто не обратил на него внимания и не захотел помочь.

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