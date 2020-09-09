Нехороший лес и никаких следов: омские волонтеры рассказали о ходе поисков бабы Нади

Активные поиски не дают результатов уже неделю, но волонтеры не отчаиваются и верят в лучшее. Фото:vk.com/la_omsk

Ровно неделя прошла с того дня, как появилось сообщение о том, что в лесу Муромцевского района потерялась пенсионерка. На поиски Надежды Ромашиной сразу направились местные полицейские, но найти ее оперативно не получилось.

Как рассказывают волонтеры из поискового отряда "Лиза-Алерт" их привлекли к поискам в 23:00 2 сентября. К ним поступило сразу две заявки на поиск женщин в лесу, одной из них была баба Надя, и в отряде сразу отдали приоритет ей. За состояние пенсионерки Ромашиной было куда больше причин беспокоиться.

- Из одежды - легкая кофта, легкие штаны и кроссовки. Куртку отнесли в машину, так как жарко и тяжело носить. И сразу после пропажи Надежды Евдокимовны, температура начинает снижаться до +7, а с неба начинает лить противный холодный дождь, - отмечают в отряде.

На месте поисков активисты оказали с 4 часа утра. Сначала пытались справиться своими силами, прочесывали близлежащие квадраты, тропинки и овраги в надежде на то, что женщина не успела далеко уйти, но никого не нашли. На следующий день стали привлекать добровольцев, но не думали, что многие согласятся. Место поисков достаточно далеко от города. Но многие откликнулись на призыв о помощи.

- Но люди начинают звонить инфоргам и предлагать свою помощь. Люди едут из города, из Муромцевского и Тарского районов, готовы ехать с южных окраин области, - перечисляют активисты районы из которых приехало больше всего помощников.

Волонтеры приехали для поисков из разных концов Омской области. Фото:vk.com/la_omsk

- Нет отклика, нет свидетельств, нет артефактов — так мы называем любые предметы, которые могут быть связаны с пропавшим и могут подсказать нам направление движения пропавшего. Но вы же помните, что в этом лесу десятки, а иногда более сотни грибников? Знаете, во что это превращает лес? В помойку, - сетуют в поисковом отряде. По их словам, обилие мусора, оставленного другими грибниками не дает возможности даже примерно представить, куда могла деться омская пенсионерка.

Как признается координатор поисков, в какой-то момент она допустила мысль о том, что Надежда Ромашина не успела далеко уйти. Что-то случилось и она совсем рядом с начальной точкой поисков. Волонтеры повторно прочесали несколько тропинок недалеко от поляны, где пенсионерка дождалась сына, но ничего не нашли и на их призывы никто не откликнулся.

- Беру себя в руки и вспоминаю, как часто пожилые люди нас удивляют своей стойкостью. И наша ба из тех, кто будет биться до последнего. Значит надо отставить панику и работать с верой в то, что баба Надя ходила достаточно долго, чтобы выйти из ближней зоны поиска. Сидеть и мерзнуть не в ее характере, - говорит координатор поискового отряда.

О Муромцевском лесе волонтеры отзываются с некоторой опаской и называют этот лес "живым". В полиции уже сообщали, что это болотистая местность, лес там относительно не тронутый человеком, есть много диких животных в том числе несколько медведей, которых волонтеры уже видели. Сейчас с каждым отрядом ходит вооруженный человек, чтобы при встрече с хищником максимально обезопасить людей.

Для того, чтобы попасть в лес, нужно пересечь речку с пугающим названием "Большая Сатанинка". Фото:vk.com/la_omsk

- Неуемная страсть к собиранию грибов застилает глаза, отключает инстинкт самосохранения и толкает людей на неоправданный риск. Мимо нас каждое утро в лес проходило под сотню грибников, иногда с детьми. Возвращались не все. Каждый день нам приходилось доставать из леса как минимум трех человек, которые вовремя звонили на 112 и говорили, что не могут выбраться, - приводят тревожные факты в отряде и просят омичей быть аккуратнее при походах в лес.

Пока поиски Надежды Ромашевой не дали никаких результатов. Волонтеры и спасатели продолжают активно прочесывать лес.