Стал известен маршрут погибшего омского пенсионера с деменцией, поиски которого велись трое суток

Поиски Фоминского Алексея Петровича закончились трагично. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

15 сентября началось для омских поисковиков с тревожной заявки - пропала пожилая пара, оба с деменцией. В отряде подозревали, что это будут быстрые и удачные поиски. Во-первых, пенсионеры ушли вдвоем, а значит им будет легче. А во-вторых, они пропали в городе. Активисты оперативно преступили к работе и уже на следующий день нашли женщину, Зою Логинову, а вот ее мужа рядом с ней не было. Оказалось, что старики разошлись, но как и где это произошло Зоя вспомнить не смогла.

С этого момента начались усиленные поиски 85-летнего Фоминского Алексея Петровича. Зона поисков была обширной, она растянулась от улицы 10 лет Октября до Лизы Чайкиной и от 3 Разъезда до Богдана Хмельницкого. Пенсионер не сидел на месте, а постоянно перемещался, об этом говорили несколько сообщений, которые поступали в отряд. Но, когда волонтеры приезжали по указанному адресу, Алексея Петровича там уже не было.

- Приходит свидетельство, что нашего дедушку видели недалеко от 3-го Разъезда сидящим на бордюре (устал). По описанию все совпадает. Заряжаем новую рассылку абонентам Мегафон, находящимся в районе свидетельства примерно в то же время. Ничего, - рассказывают в отряде "ЛизаАлерт" о ходе писков.

На момент пропажи пенсионер был в приметной синей кепке, его могли бы легко заметить в толпе. Поэтому волонтеры и надеялись на помощь омичей. Но никто толком не звонил с сообщениями о месте нахождения Фоминского.

За три дня пенсионер обошел почти весь город, но никто ему не помог. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Поиски пенсионера продолжались три дня. Он блуждал по центральным улицам города, где каждый день проходят сотни людей, и никто не смог узнать его и сообщить в полицию или волонтерам. 18 сентября ближе к вечеру в полицию поступил звонок об обнаружении тела, по описанию очень похожего на Алексея Петровича. Полицейские подтвердили, что это именно Фоминский.

В поисковом отряде составили примерный маршрут, который прошел больной пенсионер за три дня своих блужданий. Он обошел практически весь город, бывал на центральных магистралях и в жилом секторе, но никто не обратил внимание на старика, которому нужна была помощь.

- Есть основания предполагать, что во время трехдневных блужданий, у нашего дедушки пропала определенная сумма денег, которую он всегда носил с собой, - сообщают в "ЛизаАлерт".

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